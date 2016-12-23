Молодой липчанин пропал в Воронеже

Он вышел вечером из дома и исчез.

23-летний Алексей Денисов из Липецка вечером 13 декабря пропал в Воронеже. В город-миллионник он с возлюбленной переехали около полугода назад. Именно его вторая половинка Валентина и объявила молодого человека в розыск.- Алексей вышел вечером из дома в районе остановки «Общежитие», чтобы купить зарядку для электронной сигареты. С тех пор его никто не видел, - рассказала GOROD48 Валентина. - Алексей простой рабочий, так что вероятность того, что его похитили из-за финансовых разногласий ничтожно мала.Приметы Алексея: рост 175 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы, тонкий длинный шрам на лбу. На левой руке есть татуировка-узор, на тыльной стороне правой ладони — тату в виде морды льва.Всех, кто знает что-то об Алексее, просят сообщить сведения по телефону 8 952 959 75 74 (Валентина).