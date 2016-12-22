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НовостиОбщество

Новогодний стол в Липецке можно накрыть за 936 рублей

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22 декабря 2016 г., 17:05
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Новогодний стол в Липецке можно накрыть за 936 рублей

На столе будут шампанское, конфеты, соки, красная икра, замороженная птица и рыба, мандарины.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области рассказало,  как сэкономить деньги и хорошо встретить праздник без серьезного ущерба для семейного бюджета. При желании сэкономить на покупках стоит учитывать, что в разных  торговых предприятиях проводятся предновогодние акции, где цены отличаются, причем нередко существенно, поэтому лучше сначала пройтись по магазинам, прицениться, проанализировать свои возможности и определиться в каком из них выгодней купить определенный товар. Начинать делать необходимые приобретения продуктов питания можно уже сейчас.  

Кандидаты на заблаговременную покупку – шампанское, конфеты, соки, красная икра, замороженная птица и рыба, мандарины.

Специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведен мониторинг цен на отдельные  продукты питания, являющимися неотъемлемыми атрибутами новогоднего стола. Обследовано 5 универсамов Липецка.

По результатам исследования, минимум набор продуктов к Новому году (шампанское, конфеты, соки, красная икра, замороженная птица и рыба, мандарины) обойдётся в 936 рублей 10 копеек, максимум - в 1198 рублей 89 копеек.

Российское шампанское обойдётся минимум в 164 рубля, максимум - в 189. Сок (1,93 литра) - от 89,9 до 132,9 рубля, икра (95 граммов) - от 118,9 до 272,5 рубля, конфеты ассорти (300-350 граммов) - от 139,9 до 229 рублей, цыпленок - от 107 до 122,5 рубля за килограмм, мороженая горбуша - от 139, 5 до 249,99 рубля за килограмм, мандарины - от 59, 9 до 74 рублей за килограмм.  
Теги новости: Новый год, ёлка, праздник
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Ходорковский
22 декабря 2016 г., 22:24
У меня на 10000000000000000000000000000000000000000000 лет денег хватит икру жопой есть
Бред
22 декабря 2016 г., 22:22
Они с валютой Ошиблись
Обыватель
22 декабря 2016 г., 22:19
Уважаемые жители и гости города! Помогите пожалуйста сделать наш город безопаснее. Проголосуйте на портале неравнодушных за идею убрать киоски от проезжей части на улице Буденного. Адрес: narodportal.ru Перенести киоски ул. Буденного, раздел Бизнес. Спасибо огромное, тем кто поддержал.
Все комментарии (53)
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