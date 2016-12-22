Новогодний стол в Липецке можно накрыть за 936 рублей

На столе будут шампанское, конфеты, соки, красная икра, замороженная птица и рыба, мандарины.

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области рассказало, как сэкономить деньги и хорошо встретить праздник без серьезного ущерба для семейного бюджета. При желании сэкономить на покупках стоит учитывать, что в разных торговых предприятиях проводятся предновогодние акции, где цены отличаются, причем нередко существенно, поэтому лучше сначала пройтись по магазинам, прицениться, проанализировать свои возможности и определиться в каком из них выгодней купить определенный товар. Начинать делать необходимые приобретения продуктов питания можно уже сейчас.Кандидаты на заблаговременную покупку – шампанское, конфеты, соки, красная икра, замороженная птица и рыба, мандарины.Специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведен мониторинг цен на отдельные продукты питания, являющимися неотъемлемыми атрибутами новогоднего стола. Обследовано 5 универсамов Липецка.По результатам исследования, минимум набор продуктов к Новому году (шампанское, конфеты, соки, красная икра, замороженная птица и рыба, мандарины) обойдётся в 936 рублей 10 копеек, максимум - в 1198 рублей 89 копеек.Российское шампанское обойдётся минимум в 164 рубля, максимум - в 189. Сок (1,93 литра) - от 89,9 до 132,9 рубля, икра (95 граммов) - от 118,9 до 272,5 рубля, конфеты ассорти (300-350 граммов) - от 139,9 до 229 рублей, цыпленок - от 107 до 122,5 рубля за килограмм, мороженая горбуша - от 139, 5 до 249,99 рубля за килограмм, мандарины - от 59, 9 до 74 рублей за килограмм.