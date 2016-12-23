В Ельце средь бела дня похитили девушку

Всё произошло на остановке общественного транспорта.В Ельце провели очередной социальный социальный эксперимент. Предыдущее видео пранкеров о насилии в семье посмотрели 67 тысяч человек, поэтому студенты решили продолжить розыгрыши.
Теперь несколько раз инициировали похищение девушки. Всё происходило на остановке общественного транспорта. Двое молодых людей подошли к девушке и настойчиво потребовали поехать с ними отмечать День рождения. Девушка, которая до этого якобы не была знакома с парнями, активно сопротивлялась, но ухажёры запихивали её в машину.
Социальный эксперимент показал: не все ельчане равнодушны к проблемам других. Люди вызывали полицию, в погоню за молодыми людьми устремлялись даже старушки. А когда пранкерам удалось похитить девушку - за ними была погоня на автомобиле.