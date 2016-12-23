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НовостиОбщество

В Ельце средь бела дня похитили девушку

Рекомендую
2
23 декабря 2016 г., 09:59
11
1436
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В Ельце средь бела дня похитили девушку

Всё произошло на остановке общественного транспорта.

В Ельце провели очередной социальный социальный эксперимент. Предыдущее видео пранкеров о насилии в семье посмотрели 67 тысяч человек, поэтому студенты решили продолжить розыгрыши.

Теперь несколько раз инициировали похищение девушки. Всё происходило на остановке общественного транспорта. Двое молодых людей подошли к девушке и настойчиво потребовали поехать с ними отмечать День рождения. Девушка, которая до этого якобы не была знакома с парнями, активно сопротивлялась, но ухажёры запихивали её в машину.

Социальный эксперимент показал: не все ельчане равнодушны к проблемам других. Люди вызывали полицию, в погоню за молодыми людьми устремлялись даже старушки. А когда пранкерам удалось похитить девушку - за ними была погоня на автомобиле.


Теги новости: похищение, девушка, социальный эксперимент, пранк, пранкеры
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Ваши комментарии
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J.Bond
23 декабря 2016 г., 11:16
Кэп, Я буду тьебе помогат!!!
Кэп
23 декабря 2016 г., 11:11
почему я таких додиков не вижу? С удовольствием расстрелял бы их тонированное говно(оса всегда при мне)
не пат
23 декабря 2016 г., 11:02
ох и доиграются с этими играми до беды шутники мать вашу...
Все комментарии (11)
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