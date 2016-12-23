Трое юношей организовали наркобанду

В Липецкой области предстанут перед судом члены организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств и содержанием притона.

Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении трех молодых людей, один из которых на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере), ч. 1, ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств).По данным следствия, с ноября 2015 по март 2016 года трое молодых людей 18, 22 и 25 лет через Интернет находили закладки с наркотическим веществом и сбывали его на территории Ельца наркозависимым лицам. Излишки использовали для собственного употребления. Деньги полученные от реализации наркотиков с помощью платежного терминала зачисляли на номер мобильного телефона, специально используемый для преступной деятельности и действующий за пределами РФ. Кроме этого, один из обвиняемых в собственной квартире устроил притон для потребления наркотиков, посетителями которого становились хорошо знакомые ему люди.На время предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений признали частично, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания десятка свидетелей, результаты многочисленных экспертиз, что позволило материалы уголовного дела направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.