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Трудовые заслуги работника НЛМК отмечены почетной наградой Липецкой области

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23 декабря 2016 г., 10:28
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Трудовые заслуги работника НЛМК отмечены почетной наградой Липецкой области

﻿﻿Горновому доменного цеха №1 Новолипецкого металлургического комбината Александру Леньшину присвоена высшая награда региона - Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью». Его кандидатуру в числе 11 жителей региона утвердили депутаты на последней в этом году сессии областного парламента.﻿

Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» присваивается представителям разных сфер деятельности, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Высокой наградой отметили многолетний добросовестный труд и заслуги Александра Леньшина в металлургии. На протяжении последних пяти лет он принимал непосредственное участие во внедрении и освоении в своем цехе передовых технических разработок, которые способствовали эффективной и безаварийной работе технологического оборудования, снижению затрат и росту производительности.

Александр Леньшин трудится на комбинате уже 36 лет. За время своей работы неоднократно был отмечен государственными, отраслевыми и корпоративными наградами, удостоен звания «Почетный металлург РФ». В 2005 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.  Активно участвует в новаторской деятельности, а также в воспитании молодой смены, сообщает пресс-служба НЛМК.

Теги новости: награда
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