Торговля алкоголем в праздничные дни будет ограничена

Управление потребительского рынка администрации Липецка доводит до сведения предприятий и предпринимателей информацию об ограничении торговли алкоголем в предстоящие праздничные дни.

7 мая продажа алкогольной продукции будет ограничена в связи с проведением автопробега, приуроченного к празднованию 9 Мая. Старт акции будет дан в 8.30 на улице Белана, д.26, участники проследуют по маршруту: Липецкий район – Хлевенский район – Тербунский район – Воловский район.



9 Мая с 08.00 до 09.30 пройдет шествие по маршруту: площадь Константиновой, д.3 – улица Ушинского – улица Баумана – Сокольское кладбище.



С 09.00 до 10.00 утра на улице Терешковой (площадка перед МАУ СК «Звездный») состоится демонстрация, которая пройдет по маршруту: улица Космонавтов – площадь Авиаторов – улица Гагарина – площадь Героев.



В 11.00 стартует шествие по маршруту: площадь Мира (сбор участников)– проспект Мира – площадь Франценюка. Завершится мероприятие в 15.30.



С 10.00 до 14.00 пройдет шествие на площади Победы. Его маршрут построен следующим образом: улица Советская – площадь Революции – площадь Петра Великого.



Согласно региональному законодательству, запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории улиц маршрута и прилегающих к ним территориях вступает в силу за два часа до заявленного времени начала мероприятий, действует в период проведения, и в течение двух часов после их окончания.