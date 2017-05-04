Общество

10 минут назад

Торговля алкоголем в праздничные дни будет ограничена

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#алкоголь
Торговля алкоголем в праздничные дни будет ограничена

Управление потребительского рынка администрации Липецка доводит до сведения предприятий и предпринимателей информацию об ограничении торговли алкоголем в предстоящие праздничные дни.

7 мая продажа алкогольной продукции будет ограничена в связи с проведением автопробега, приуроченного к празднованию 9 Мая. Старт акции будет дан в 8.30 на улице Белана, д.26, участники проследуют по маршруту: Липецкий район – Хлевенский район – Тербунский район – Воловский район.

9 Мая с 08.00 до 09.30 пройдет шествие по маршруту: площадь Константиновой, д.3 – улица Ушинского – улица Баумана – Сокольское кладбище.

С 09.00 до 10.00 утра на улице Терешковой (площадка перед МАУ СК «Звездный») состоится демонстрация, которая пройдет по маршруту: улица Космонавтов – площадь Авиаторов – улица Гагарина – площадь Героев.

В 11.00 стартует шествие по маршруту: площадь Мира (сбор участников)– проспект Мира – площадь Франценюка. Завершится мероприятие в 15.30.

С 10.00 до 14.00 пройдет шествие на площади Победы. Его маршрут построен следующим образом: улица Советская – площадь Революции – площадь Петра Великого.

Согласно региональному законодательству, запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории улиц маршрута и прилегающих к ним территориях вступает в силу за два часа до заявленного времени начала мероприятий, действует в период проведения, и в течение двух часов после их окончания.
80
#алкоголь

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