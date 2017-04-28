Клещи покусали уже 240 человек

В числе пострадавших 85 детей.

По состоянию на 27 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось 240 человек, в том числе 85 детей (35,4%). Покусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, исследовано 194 клеща (от 80% обратившихся), 28 – инфицировано возбудителем клещевого боррелиоза (14,4%), 2 – возбудителем моницитарного эрлихиоза (2,7%), 4 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (5,3%).

В 80% случаев присасывание клещей произошло на территории населенных пунктов, в т.ч. большая часть присасываний клещей – 83,4% состоялась на территории домовладений и приусадебных участков. Состоялось присасывание клещей в местах массового пребывания населения: кладбища – 10%, садоводческие товарищества – 3,6%, парки – 2,4%, что указывает на необходимость проведения акарицидных обработок территорий домовладений и мест массового посещения населения.

Акарицидные обработки проведены на площади 73,5 га, в том числе на территории 4 санаториев; 4 парков Липецка (парк Победы, Нижний парк, Верхний парк, Быханов сад), рекреационной зоны 15 микрорайона, лесополосы 19 микрорайона; центрального пляжа Липецка и других территорий.

Одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей, в том числе соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, ношение специальной защитной одежды, применение современных акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения.