Общество
сегодня, 12:36
В Липецке нашли безграмотный лифт
Ошибки заметил пассажир подъемника.
Пользователь социальной сети «Вконтакте» Тимур Кохов разместил на ресурсе снимок в доказательство безграмотности липчан. Фотография сделана в лифте городской поликлиники.
Автор снимка отметил на фото ошибки, сделанные обслуживающей лифт компанией. Там несколько раз неправильно употреблены формы глагола «находиться», а также наблюдаются пунктуационные ошибки.
Пользователи соцсети уже оценили фотосвидетельство беграмотности, но их больше интересует не то, почему информация размещена с ошибками, а то, кто же портит оформление лифта.
Напомним, что ранее в парках Липецка нашли арт-объект и объявление с опечатками.
Автор снимка отметил на фото ошибки, сделанные обслуживающей лифт компанией. Там несколько раз неправильно употреблены формы глагола «находиться», а также наблюдаются пунктуационные ошибки.
Пользователи соцсети уже оценили фотосвидетельство беграмотности, но их больше интересует не то, почему информация размещена с ошибками, а то, кто же портит оформление лифта.
Напомним, что ранее в парках Липецка нашли арт-объект и объявление с опечатками.
Клоуны!?
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