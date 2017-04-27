Общество

сегодня, 12:36

В Липецке нашли безграмотный лифт

5 456
#лифт #ошибка #фото
В Липецке нашли безграмотный лифт

Ошибки заметил пассажир подъемника.

Пользователь социальной сети «Вконтакте» Тимур Кохов разместил на ресурсе снимок в доказательство безграмотности липчан. Фотография сделана в лифте городской поликлиники.

Автор снимка отметил на фото ошибки, сделанные обслуживающей лифт компанией. Там несколько раз неправильно употреблены формы глагола «находиться», а также наблюдаются пунктуационные ошибки.



Пользователи соцсети уже оценили фотосвидетельство беграмотности, но их больше интересует не то, почему информация размещена с ошибками, а то, кто же портит оформление лифта.

Напомним, что ранее в парках Липецка нашли арт-объект и объявление с опечатками.
5 456
#лифт #ошибка #фото

Комментарии (5)

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Клоуны!?

10 минут назад
А в Липецке разве есть ул.Радиотехническая?Это в Ельце!
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Ученик 8

33 минуты назад
Мама, ммм сами то очень грамотные , я смотрю
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Мама

сегодня, 12:52
Надоела эта бес грамотность! Полный хохотач!!!
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учитель русского

38 минут назад
Запятая в первом случае действительно не нужна, а далее, действительно, ошибки в пунктуации. Мы, обучаясь в СССР, хоть и списывали на экзаменах, но в голове хоть что-то отложилось, а сейчас на ЕГЭ детей сканируют, не дают возможности списать, а грамотность никакая. Парадокс! Департамент образования, делайте выводы!
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учитель русского

39 минут назад
Запятая в первом случае действительно не нужна, а далее, действительно, ошибки в пунктуации. Мы, обучаясь в СССР, хоть и списывали на экзаменах, но в голове хоть что-то отложилось, а сейчас на ЕГЭ детей сканируют, не дают возможности списать, а грамотность никакая. Парадокс! Департамент образования, делайте выводы!
ответить

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