Стоимость сжиженного газа в России за месяц выросла почти на четверть

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) на бирже за месяц (с 4 мая) увеличилась на 23,6%, поднявшись с 19,6 тыс. до 24,3 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные Петербургской биржи. Только за торги 4 июня цены поднимались сразу на 7,9%.



