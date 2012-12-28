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В России
16
19 минут назад

Стоимость сжиженного газа в России за месяц выросла почти на четверть

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) на бирже за месяц (с 4 мая) увеличилась на 23,6%, поднявшись с 19,6 тыс. до 24,3 тыс. рублей за тонну, свидетельствуют данные Петербургской биржи. Только за торги 4 июня цены поднимались сразу на 7,9%.

СУГ используется не только как топливо для автотранспорта, но и как сырье для нефтехимической промышленности и коммунального хозяйства, напомнила гендиректор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамара Сафонова.

По словам старшего менеджера компании «Имплемента» Ивана Тимонина, рост биржевых цен на СУГ в начале июня обусловлен прежде всего улучшением экспортной экономики на фоне высоких мировых цен, а также сезонным увеличением спроса на внутреннем рынке. В январе-апреле 2026 года экспорт российских СУГ увеличился на 27%, превысив 1,4 млн т. Поставки в Китай выросли на 148% — почти до 500 тыс. т, а в страны Центральной Азии и Афганистан — на 71%, примерно до 550 тыс. т.

Рост биржевых цен на сжиженные углеводородные газы обусловлен совокупностью факторов, действующих преимущественно на внутреннем рынке. В первую очередь речь идет о сезонном увеличении спроса на автогаз и коммунально-бытовое потребление, заявили «Известиям» в пресс-службе ГК «Титан».
В компании подчеркнули, что дополнительную поддержку стоимости оказывает снижение запасов СУГ в отдельных регионах, «связанное с логистическими ограничениями и задержками поставок по железной дороге». На этом фоне спрос на биржевых торгах остается высоким и в ряде случаев превышает предложение, добавили там.

В компании «Сибур» «Известиям» сообщили, что «рынок сжиженных углеводородных газов в России в целом профицитен и физического дефицита продукта нет».

«Рост биржевых цен во многом связан с повышенной ценовой чувствительностью и стремлением части участников рынка досрочно сформировать дополнительные запасы на случай форс-мажоров. По мере того как эти объемы дойдут до потребителей и лягут в сверхнормативный запас, давление на цену должно снизиться», — прокомментировали в пресс-службе динамику цен.

«Для заправочных сетей рост биржевой цены повышает закупочную стоимость ресурса и может временно сжать маржу, если розничные цены не успевают адаптироваться. Для такси, малого коммерческого транспорта и региональной логистики это означает рост топливных затрат, но не отменяет экономическое преимущество автогаза перед бензином», — добавил Тимонин.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов отметил в свою очередь, что у АГЗС уже сейчас есть существенный запас маржинальности по СУГ, что позволяет им частично компенсировать подорожание опта за счет своей прибыли. К концу лета ожидается охлаждение мировых рынков и стабилизация ситуации в отечественной переработке, что собьет ценовую волну.
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