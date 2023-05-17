сегодня, 10:30
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболелел 4 401 человек
По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, в Липецкой области доминируют адено-, риновирусы и их сочетания.
Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 2,8% и не превышает расчетного эпидемического порога. Среди заболевших 55% — дети в возрасте до 14 лет.
В Липецке было зарегистрировано 3 012 случаев ОРВИ (из них 3 случая гриппа). Показатели заболеваемости, как и в целом по области, не превышают расчетного эпидемического порога (за исключением взрослого населения).
По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, в Липецкой области доминируют адено-, риновирусы и их сочетания (по 20% проб), по 13% проб представлены вирусами гриппа и парагриппа, 10% - сезонными коронавирусами.