За неделю ОРВИ в Липецкой области заболелел 4 401 человек

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, в Липецкой области доминируют адено-, риновирусы и их сочетания.

Заболеваемость коронавирусом, гриппом и ОРВИ в Липецкой области продолжат снижаться. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 8 по 14 мая было зарегистрировано 99 случаев коронавируса, что на 24% ниже уровня предыдущей недели, и 4 401 случай ОРВИ (из них 3 случая гриппа В и 1 случай гриппа A(H1N1)pdm).



Заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 2,8% и не превышает расчетного эпидемического порога. Среди заболевших 55% — дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке было зарегистрировано 3 012 случаев ОРВИ (из них 3 случая гриппа). Показатели заболеваемости, как и в целом по области, не превышают расчетного эпидемического порога (за исключением взрослого населения).



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, в Липецкой области доминируют адено-, риновирусы и их сочетания (по 20% проб), по 13% проб представлены вирусами гриппа и парагриппа, 10% - сезонными коронавирусами.



