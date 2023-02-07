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Власти РФ выделят больше 7 млрд рублей на создание комфортной среды в малых городах
Финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 млн до 396 млн рублей.
Уточняется, что средства получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 млн до 396 млн рублей.
Проекты оценивались комиссией, в состав которой вошли специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия.
До прошлого года участниками конкурса были муниципальные образования с численностью населения до 100 тысяч человек. Дополнительный конкурс проводился для городов с населением от 100 тысяч до 200 тысяч человек.
"За всё время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населённых пунктов", – заявил Мишустин накануне в ходе совещания с вице-премьерами.