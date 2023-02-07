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46 минут назад

Власти РФ выделят больше 7 млрд рублей на создание комфортной среды в малых городах

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#комфортная среда #малые города

Финансирование получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 млн до 396 млн рублей.

Свыше 7 млрд рублей будет направлено на реализацию проектов, победивших в седьмом дополнительном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что средства получат 80 муниципалитетов из 48 регионов, представивших лучшие проекты. Размер трансфертов составит от 80 млн до 396 млн рублей.

Проекты оценивались комиссией, в состав которой вошли специалисты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия.

До прошлого года участниками конкурса были муниципальные образования с численностью населения до 100 тысяч человек. Дополнительный конкурс проводился для городов с населением от 100 тысяч до 200 тысяч человек.

"За всё время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населённых пунктов", – заявил Мишустин накануне в ходе совещания с вице-премьерами.
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#комфортная среда #малые города

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