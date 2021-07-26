В Липецкой области до +33

В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне малоградиентного поля местами возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +29 до +31 градуса.



День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.

