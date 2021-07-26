7 минут назад
В Липецкой области до +33
В ближайшие трое суток в Липецкой области на фоне малоградиентного поля местами возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +13 до +15 градусов, днем будет от +29 до +31 градуса.
День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.