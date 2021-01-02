В России
59 минут назад
Размер маткапитала в России увеличился на 3,7%
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Программа материнского (семейного) капитала продлена до 31 декабря 2026 года.
С нового года размер материнского капитала увеличится на 3,7% и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго, увеличившись на 155 550 рублей.
Программу материнского капитала 1 марта 2020 года расширил глава государства РФ Владимир Путин, ее действие продлено до 2026 года. Сертификаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.
Кроме этого средствами по материнскому (семейному) сертификату будет проще и быстрее распоряжаться. ПФР будет рассматривать заявления по распоряжению деньгами 10 дней вместо целого месяца, а документ будут выдавать в течение 5 дней. Деньги будут перечислены в течение 3 рабочих дней при положительном решении.
Также с сегодняшнего дня средства маткапитала можно будет направлять на выплату ипотечного займа, полученного в Федеральном управлении накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 2 января вступает в силу соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы от ЛДПР.
Семья сможет направить средства маткапитала на первоначальный взнос или погашение ипотеки на приобретение или строительство жилья по договору, который она заключила с Федеральным управлением накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (ФГКУ «Росвоенипотека»).
При этом нововведение действует на тех, кто имеет право на оформление военной ипотеки и заключили договор займа начиная со дня вступления закона в силу, то есть с сегодняшнего дня, - пишет "Парламентская газета".
Программу материнского капитала 1 марта 2020 года расширил глава государства РФ Владимир Путин, ее действие продлено до 2026 года. Сертификаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.
Кроме этого средствами по материнскому (семейному) сертификату будет проще и быстрее распоряжаться. ПФР будет рассматривать заявления по распоряжению деньгами 10 дней вместо целого месяца, а документ будут выдавать в течение 5 дней. Деньги будут перечислены в течение 3 рабочих дней при положительном решении.
Также с сегодняшнего дня средства маткапитала можно будет направлять на выплату ипотечного займа, полученного в Федеральном управлении накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 2 января вступает в силу соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы от ЛДПР.
Семья сможет направить средства маткапитала на первоначальный взнос или погашение ипотеки на приобретение или строительство жилья по договору, который она заключила с Федеральным управлением накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (ФГКУ «Росвоенипотека»).
При этом нововведение действует на тех, кто имеет право на оформление военной ипотеки и заключили договор займа начиная со дня вступления закона в силу, то есть с сегодняшнего дня, - пишет "Парламентская газета".
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