Общество

сегодня, 11:52

Следственный комитет проверит, почему холодно в квартирах пенсионеров

7 730
#коммунальные услуги
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Следственный комитет проверит, почему холодно в квартирах пенсионеров

СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по публикации GOROD48 о низких температурах в квартирах пенсионеров, проживающих на улице Интернациональной.

В публикации GOROD48 70-летняя Вера Чернопесская и ее муж, инвалид I группы рассказали, что мерзнут в своей квартире на улице Интернациональной, 63 с начала прихода в Липецк морозов. По словам пенсионерки, в иные дни в их жилье температура воздуха падала до 12-13 градусов. Такие же проблемы существуют и в соседних домах.

- С целью проверки изложенных в публикации доводов по указанию руководителя регионального СКР Евгения Шаповалова организован комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены условия проживания пенсионеров, а также должностные лица, ответственные за предоставление качественных услуг жителям областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.


7 730
#коммунальные услуги
1

Комментарии (7)

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Достойное занятие

17 минут назад
Для следственного комитета. ФСБ привлечь не хотите?
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гость

41 минуту назад
Проверьте ул Ленина дом 3 угловые квартиры. Устали жаловаться. И так много лет.
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Цирк

53 минуты назад
А почему только один дом? Пускай во всех домах температуру померяют, а заодно и жильцам. Во дожили, скоро СК будет мусор вывозить и котельные ремонтировать.
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Кроули

сегодня, 12:31
Это у них ощущение холода. Так бывает когда антитела вырабатываются.
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Молодец

сегодня, 12:28
И на ул. Ф.Энгельса Д5А ТОЖЕ ХОЛОДНО УЖАС. За что платить за холод???
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Рикитави

сегодня, 12:21
Так ведь землетрясение на Байкале было, вот и холодно в квартирах.
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11 мкр

сегодня, 12:13
На 11мкр дом 47/6 тоже холодина,окна текут,все покрывается плесенью и сыростью,всем на все плевать жаловаться некуда
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