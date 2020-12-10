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Следственный комитет проверит, почему холодно в квартирах пенсионеров
СУ СК России по Липецкой области проводит доследственную проверку по публикации GOROD48 о низких температурах в квартирах пенсионеров, проживающих на улице Интернациональной.
- С целью проверки изложенных в публикации доводов по указанию руководителя регионального СКР Евгения Шаповалова организован комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых будут установлены условия проживания пенсионеров, а также должностные лица, ответственные за предоставление качественных услуг жителям областного центра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
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