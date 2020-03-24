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Онлайн-кинотеатры рассказали об эффекте от «карантинных» акций

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#коронавирус

Онлайн-кинотеатры зафиксировали взрывной рост просмотров за последнюю неделю. Трафик в среднем увеличился в 2–4 раза. 

Как сообщают «Известия», с 16 марта многие платформы полностью или частично обнулили плату за контент или его часть, чтобы поддержать россиян, находящихся на домашнем карантине. После этого у more.tv каждый день число просмотров увеличивается на 20–30%, а у Wink («Ростелеком») трафик в категории кино, сериалов и мультфильмов уже вырос в четыре раза. 

По мнению экспертов, такие «карантинные» акции выполняют социальную функцию и помогают людям вести более разнообразную жизнь в режиме самоизоляции. Кроме того, они служат стимулом для развития рынка онлайн-видео. Люди привыкнут смотреть легальный контент и продолжат использовать полюбившиеся им ресурсы, считают специалисты. 


269
#коронавирус

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