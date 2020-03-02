В России
38 минут назад
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус
Это четвертый заболевший россиянин
Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился у гражданина России, вернувшегося из Италии. Заболевание протекает в легкой форме, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.
"По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", — отмечается в сообщении. В настоящее время пациент изолирован в соответствующем отделении.
Заболевание у него протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. "Состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении. Лица, с которым контактировал зараженный после возвращения из Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек, сообщила ранее гонконгская газета South China Morning Post.
"По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", — отмечается в сообщении. В настоящее время пациент изолирован в соответствующем отделении.
Заболевание у него протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. "Состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении. Лица, с которым контактировал зараженный после возвращения из Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек, сообщила ранее гонконгская газета South China Morning Post.