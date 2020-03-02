В России

38 минут назад

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

146
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

Это четвертый заболевший россиянин

Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился у гражданина России, вернувшегося из Италии. Заболевание протекает в легкой форме, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

"По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии", — отмечается в сообщении. В настоящее время пациент изолирован в соответствующем отделении.

Заболевание у него протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. "Состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении. Лица, с которым контактировал зараженный после возвращения из Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек, сообщила ранее гонконгская газета South China Morning Post.
146

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#ипотека
Российским гражданам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

сегодня, 14:28

В России
Жители России стали меньше тратить в интернете
Жители России стали меньше тратить в интернете

сегодня, 14:26

В России
Основатель группы «Ласковый май» впервые за 30 лет написал песню для Юры Шатунова
#Ласковый май #Шатунов #Кузнецов
3
Основатель группы «Ласковый май» впервые за 30 лет написал песню для Юры Шатунова

сегодня, 13:13

В России
Тарзан намекнул на скорый развод с Наташей Королевой 
1
Тарзан намекнул на скорый развод с Наташей Королевой 

вчера, 11:01

В России
«Голунов хранил наркотики, а его реабилитация была нужна для недопущения массовых протестов»
«Голунов хранил наркотики, а его реабилитация была нужна для недопущения массовых протестов»

вчера, 09:39

В России
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

вчера, 09:35

В России