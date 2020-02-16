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Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

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Ранний приход весны обусловлен аномально теплой зимой

Первые признаки весны в европейской части России появятся раньше обычного в 2020 году. Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного", - сказал он.

По словам Вильфанда, ранний приход весны обусловлен теплой зимой: снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. "Погода очень теплая. У нас, в принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра России.

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