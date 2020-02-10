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В Хабаровске ввели масочный режим
Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также риском проникновения коронавируса
Масочный режим ввели в Хабаровске из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.
Носить маски обязали работников транспорта, торговых центров и банков, медиков. С конца прошлой недели в масках ходили сотрудники некоторых торговых центров. Несколько недель в масках работают сотрудники хабаровского аэропорта.
В городе также действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, в школах и садах, на предприятиях торговли, сферы услуг и питания.
По данным на конец прошлой недели, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. С симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в медучреждения за неделю обратились 4,6 тыс. человек, большинство - дети. В ряде школ и детсадов введен карантин.
Носить маски обязали работников транспорта, торговых центров и банков, медиков. С конца прошлой недели в масках ходили сотрудники некоторых торговых центров. Несколько недель в масках работают сотрудники хабаровского аэропорта.
В городе также действуют ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, в школах и садах, на предприятиях торговли, сферы услуг и питания.
По данным на конец прошлой недели, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Хабаровске ниже эпидпорога на 10,6%. С симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в медучреждения за неделю обратились 4,6 тыс. человек, большинство - дети. В ряде школ и детсадов введен карантин.