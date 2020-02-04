В Липецкой области до -5

В ближайшие три дня Липецкая область останется под влиянием тыловой части атлантического циклона: в регион начнет вторгаться холодный воздух а Арктики. 5 и 6 февраля будет без осадков, 7 февраля местами пройдет небольшой снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 февраля — 4-5 градусов мороза, что на 3-4 градуса выше нормы, 6 и 7 февраля — 8-10 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью - от 2 до 7 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. На улице ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов мороза.



День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 31 градус мороза.



