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В Липецкой области до -5
В ближайшие три дня Липецкая область останется под влиянием тыловой части атлантического циклона: в регион начнет вторгаться холодный воздух а Арктики. 5 и 6 февраля будет без осадков, 7 февраля местами пройдет небольшой снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью - от 2 до 7 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. На улице ночью будет от 5 до 7 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов мороза.
День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 31 градус мороза.
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