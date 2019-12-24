В России

17 минут назад

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

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Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Это касается и домашних питомцев

Россиян предупредили о заразной смертельной болезни собак. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве рассказали, что в российских регионах более 30 процентов собак заражены эхинококкозом — хроническим гельминтозным заболеванием. Человек может заразиться им при контакте с больной собакой. При этом отмечаются более частые случай заболевания среди детей, так как они чаще играют с собаками.

Однако подхватить болезнь можно при сборе и поедании дикорастущих ягод и трав, грязных овощей, фруктов и зелени. Также опасность представляет употребление воды из зараженных яйцами гельминтов источников. Выделка шкур тоже может стать одной из причин заражения.

Наиболее распространено заболевание на Северном Кавказе, Урале, в Иркутской области, а также на Дальнем Востоке. Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, значимость проблемы эхинококкоза определяется его широким распространением, тяжелым клиническим течением с множественными сочетанными поражениями различных органов, приводящими к длительной нетрудоспособности, инвалидизации, летальным исходам.

А вот рекомендации, которые помогут избежать эхинококкоза: соблюдать гигиену, тщательно мыть руки после контакта с животными и прогулок в лесу. Также надо мыть овощи и зелень, желательно замачивать их и обрабатывать кипятком. Домашних животных посоветовали регулярно обследовать и проводить вакцинацию. Помимо этого, питомцам нельзя разрешать лизать лицо, прыгать в постель и на мебель. Также собаку надо кормить из выделенной только для нее посуды.
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