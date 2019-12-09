В этом году на территории НЛМК высажено около 11 тысяч деревьев и кустарников

На НЛМК завершили ежегодную кампанию по озеленению и благоустройству промышленной площадки.

Для поддержания экологически эффективного зеленого барьера на территории цехов и вдоль внутренних автодорог высадили почти 11 тыс. деревьев и кустарников, обустроили и обновили около 103 тыс. кв. метров газонов и клумб.



«Озеленение промплощадки помогает снизить воздействие производства на окружающую среду, создать благоприятный микроклимат и естественный зеленый барьер. Одновременно с этим мы решаем задачи эстетического оформления территории. Высадка деревьев, кустарников и разбивка газонов – это часть работы по созданию для персонала новых удобных мест отдыха на открытом воздухе», - прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.



За последние десять лет на Липецкой площадке высадили около 77 тыс. деревьев и кустарников, отремонтировали и оборудовали более 500 тыс. кв. метров газонов.



В этом году на предприятии завершили первый этап инвентаризации зеленых насаждений. Вдоль автодороги от здания комбинатоуправления до второго доменного цеха сотрудники Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова обследовали более 2500 деревьев. По результатам инвентаризации подготовлена программа обновления зеленого фонда комбината.



В октябре в рамках этой программы вдоль автодороги от здания комбинатоуправления до второго доменного цеха высадили 680 тополей и 1250 кустарников – спирею и сирень. В следующем году на этом участке планируется посадить более 530 саженцев клена, удалить 500 больных деревьев и подготовить площадки под высадку к 2021 году новых молодых саженцев.

