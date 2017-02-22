В Липецке полностью на карантин закрыты 11 школ и 26 — частично

Сейчас на карантине 89 классов — а это 4,6% от общего числа классов в липецких школах (всего их 1951).

Как сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка, на карантин по гриппу и ОРВИ в Липецке полностью закрыты 11 школ и 26 — частично.



Полностью закрыты на карантин школы № 7, 8, 12, 18, 25, 31, 51 (здание начальной школы), 52, 69, 70 (начальная школа), 77.



Частично приостановлены занятия в школах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 41, 45, 46, 50, 51, 59, 62, 64, 65, 70.



Причём в школах № 1, 2, 9, 16, 29 частичный карантин и в школе №7 — полный карантин продлятся по 27 февраля включительно.



Сейчас на карантине 89 классов — а это 4,6% от общего числа классов в липецких школах (всего их 1951). По состоянию на 27 февраля не будут учиться 28 классов — а это 1,4% от общего числа классов в Липецке.



Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции.