В России

54 минуты назад

Новорожденная девочка умерла в больнице

2 240
#ЧП #смерть
Новорожденная девочка умерла в больнице

Следователи разбираются в ситуации.

Утром 20 февраля в лечебном учреждении Калининского района областного центра обнаружено тело месячной девочки. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, ребенка доставили в больницу накануне ночью, так как девочка почувствовала себе плохо после кормления.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления, сообщает СУ СК РФ Челябинской области.
2 240
#ЧП #смерть

Комментарии (2)

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38 минут назад
Челябинской области -??!! за каким сюда это попало...
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42 минуты назад
а что своих, областных НовАстей малова-то???? А то давайте весь негатив с России сюда кидайте!!!!
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