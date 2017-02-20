Спорт

сегодня, 21:54

Лыжники из Липецка за один день умудрились заработать десятки тысяч рублей

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#Лыжные гонки #приз
Лыжники из Липецка за один день умудрились заработать десятки тысяч рублей

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Липецкие лыжники «сорвали банк» в Воронеже, где сегодня прошел традиционный марафон «RussiaLoppet» памяти одного из основателей лыжных гонок в соседнем регионе Юрия Лопатина.

50 километров предлагалось пробежать мужчинам, 38 – женщинам не просто так. За победу в соревнованиях был предусмотрен солидный призовой фонд, который привлек на лыжню несколько сотен спортсменов из десятков городов.

Но самым быстрым «на полтиннике» у мужчин стал ельчанин Павел Викулин, который и забрал главный приз – 50 тысяч рублей. Второе место занял еще один елецкий лыжник Александр Дьяконов, которому достались 30 тысяч рублей. Третье место и 20 тысяч получил воронежский лыжник Алексей Свинцов.

В соревнованиях юниоров отличился Игорь Бозу из Измалково, занявший третье место.

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#Лыжные гонки #приз

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