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Так отвечают беженцам с Донбасса в УФМС

Толпы народа, огромные очереди, квоты и лимиты – вот с чем сейчас приходится сталкиваться переселенцам с Украины в Липецке.

Это в 2014 и 2015 их встречали здесь с широко распростертыми объятиями, цветами, и каждая липецкая семья старалась помочь. Потом на Украине наступило перемирие – так называемый «Минск», и в России стали считать, что война на Донбассе закончена. Несмотря на то, что беженцы продолжают ехать из неустроенной страны и непризнанных никем республик. Но им уже не выделяют автобусы и не встречают цветами. Нет отчетов в МЧС, как они день и ночь перевозят беженцев и размещают их в регионе, нет бравурных отчетов от властей о гуманитарной помощи. Всё, сказали «Минск», значит «Минск» и нет никакой войны. Несмотря на то, что она есть, и все дни прошедшей недели мы наблюдали ее по телевизору. А те, кто перебрался в Липецк из опаленных войной регионов Донбасса, сейчас пытаются преодолевать вдруг возникшие на их пути барьеры устройства в России, получать какой-нибудь легальный статус, РВП, или принять участие в Госпрограмме по переселению соотечественников из-за рубежа.

Сегодня «ВКонтакте» один из переселенцев, Григорий Ищенко разместил сразу несколько видео очередей в УФМС и бесед с сотрудниками, которые мотивированно загоняют их в некие рамки и отказывают в приеме документов. На одном из видео одна дама из УФМС говорит, словно упрекая в том, что они сюда приехали: «Соседа разбомбили, а вы испугались!». Несмотря на то, что беженцы имеют право на участие в Госпрограмме после предоставления им временного убежища, им зачастую отказывают в этом. Причем, как рассказывают беженцы - на местном уровне. Также им говорят, мол, войны нет - все в общую очередь, ждите квоты! И становятся переселенцы с Донбасса в одну общую очередь вместе трудовыми мигрантами из Средней Азии и других южных мест. А между тем, инициатор Госпрограммы, президент страны Владимир Путин не устает повторять, что соотечественников в Россию необходимо переселять по 300 тысяч в год.

Видеопост «ВКонтакте» Григория Ищенко прокомментировал в сообществе «Землячества Донбасса» Игорь Данилов, юрист этой общественной организации:

«На протяжении последней недели в Землячество Донбасса с заявлениями начали обращаться члены организации – граждане Украины, жители Луганской и Донецкой областей, которые получили временное убежище на территории Российской Федерации. Суть обращений заключается в том, что сотрудники отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ УМВД России по Липецкой области неправомерно отказываются принимать от них заявление на участие в государственной программе добровольного переселения соотечественников. Причем, это относится только к тем гражданам Украины, которые получили временное убежище в 2017 году. Данный отказ мотивируется вступившими в силу изменениями в Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». А также тем, что массовый экстренный порядок прибытия граждан Украины окончился.

Вместо чего беженцам с Украины предлагалось оформить документы на разрешение на временное проживание (РВП). Учитывая, то, что на 2017 год на Липецкую область выделено 1000 квот на получение РВП, т.е. около 80 квот в месяц, на данный момент указанные квоты уже практически закончились, а очередь на их получение составляет более 500 человек. Все это, практически лишает беженцев с Украины возможности оформить себе документы, а это прямой путь к депортации обратно на войну.

Согласно Указу Президента РФ от 22 июня 2006 г. N 637 (в редакции от 07.12.2016 года) - пункт 16. «Соотечественники, являющиеся иностранными гражданами, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации либо прибывшие на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, признанные беженцами на территории Российской Федерации или получившие временное убежище на территории Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе и получить на территории Российской Федерации свидетельство участника Государственной программы.»

Также, согласно Постановлению Правительства РФ от 8 октября 2014 г. N 1032 "Об организации работы с соотечественниками, постоянно проживающими на территории Украины, прибывшими на территорию Российской Федерации, получившими временное убежище в Российской Федерации и желающими принять участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (в редакции от 15.06.2016) граждане Украины, получившие на территории Российской Федерации временное убежище имеют право подавать заявление на участие в государственной программе добровольного переселения соотечественников.

Анализ действующего законодательства приводит к выводу, что указанные нормативные акты действуют по настоящее время, никакие изменения в них не вносились, а поэтому отказ в приеме заявления на участие в государственной программе переселения является неправомерным. Также в законодательстве нет четких указаний на тот момент, когда массовый экстренный порядок начался, а когда он закончился, соответственно сотрудники отдела по вопросам миграции самовольно трактуют данное положение закона.

В связи с чем юристами организации было подготовлено коллективное обращение с целью устранить нарушения закона, либо дать письменное разъяснение о причинах отказа в приёме заявлений.

В случае неправомерных действий либо бездействий сотрудников УВМ УМВД России по Липецкой области, указанные действия будут обжалованы в вышестоящие органы, а также органы общественного контроля».