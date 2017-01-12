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НовостиПроисшествия

79-летний старик попал под колеса иномарки

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12 января 2017 г., 08:55
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79-летний старик попал под колеса иномарки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 11 января в Липецке на проспекте Победы 25-летний водитель «Рено» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 79-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

На улице 3-е Сентября 59-летний водитель «Лады-21723» столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 28-летнего мужчины. В результате 24-летняя пассажирка «пятнадцатой» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 546 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 67, превышение скорости – 43, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 78.

Теги новости: авария, ДТП
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да
12 января 2017 г., 09:27
теперь 25-летний водитель «Рено» как порядочный мужчина обязан жениться на нем.
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