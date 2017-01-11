В Липецке ищут свидетелей преступления у мэрии

Там изуродовали автомобиль.

Владелица ВАЗ-2110 ищет свидетелей преступления, совершенного у стен здания мэрии Липецка в ночь на среду, 11 января. Автомобиль был припаркован около административного здания на Советской, 4. К утру его обнаружили изуродованным неизвестными.- Около шести утра со мной связались представители полиции. Они мне сообщили, что прохожая нашла мой автомобиль на стоянке в изуродованном состоянии. Об этом женщина заявила в полицию. На месте преступления сегодня утром составили протокол, провели осмотр, - рассказала Валентина GOROD48. - Если бы это была попытка угона, то автомобиль так бы не изуродовали. Вандалы достали аккумулятор, перевернули его и оставили на месте, разбили передние стекла, оторвали слева зеркало заднего вида, вырвали провода, сорвали руль и аудиосистему, прокололи все четыре колеса.По словам Валентины, она впервые оставила свой транспорт на этой парковке. Так что сложно предположить, что произошедшее являлось подготовленной местью. Впрочем, есть варианты того, что с бедным авто так обошлись лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Сейчас оценить ущерб, причиненный авто сложно: ВАЗ отогнали в бокс отделения полиции №8. Здесь все повторно проверят эксперты. В тоже время владелица транспорта не получит компенсации по программе страхования авто: факта ДТП не было. Ведется проверка.Круг подозреваемых пока не установлен. Девушка намерена самостоятельно заняться поиском записей камер видеонаблюдения в районе преступления.Вместе с этим идет поиск свидетелей произошедшего. Всех осведомленных просят позвонить по телефону 8-904-686-01-36.