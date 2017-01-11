Ельчан приглашают на святки

Колядовать и гулять будут 14 января.

Как сообщает информационно-справочный портал "Весь Елец", 14 января в селе Голиково (около здания администрации сельского совета) пройдут святочные гуляния.Православные праздники Рождества Христова и Крещения Господня соединяет череда дней, которые называют святочными. Самое время отдохнуть от домашних дел и окунуться в атмосферу святочного веселья: по искрящемуся снежку пройтись по деревне, пошутить, побалагурить, поколядовать.«Лето для старания, а зима – для гуляния» — так считают жители старинного села Голиково и приглашают вас в гости, чтобы отметить святки шумно и раздольно. Начало праздника - в 11.00.