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НовостиОбщество

Ельчан приглашают на святки

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11 января 2017 г., 12:42
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Ельчан приглашают на святки

Колядовать и гулять будут 14 января.

Как сообщает информационно-справочный портал "Весь Елец", 14 января в селе Голиково (около здания администрации сельского совета) пройдут святочные гуляния.

Православные праздники Рождества Христова и Крещения Господня соединяет череда дней, которые называют святочными. Самое время отдохнуть от домашних дел и окунуться в атмосферу святочного веселья: по искрящемуся снежку пройтись по деревне, пошутить, побалагурить, поколядовать.

«Лето для старания, а зима – для гуляния» — так считают жители старинного села Голиково и приглашают вас в гости, чтобы отметить святки шумно и раздольно. Начало праздника - в 11.00.
Теги новости: Коляда, святки
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цыганка
11 января 2017 г., 13:20
кому поколядовать? колядую у областной больницы!
сёрфер
11 января 2017 г., 13:08
коляда, святки, водосвет "крещение" всё это славянские, языческие праздники которые впоследствии так сказать заменили христианскими) везде ложь и пи...тво)
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