Липчан научат писать стихи

По итогам выпустят альманах.

Мастер-класс по стихосложению "Зимние узоры" состоится в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых 25 января. В Татьянин день соберутся члены литературно-поэтического клуба «Кредо». Это необычная встреча, уточняют в книгохранилище. Пройдет она в форме мастер-класса по правилам стихосложения. В повестке дня – лекция по теории поэтического текста, разбор сложный лингвистических ситуаций. Наталия Дёмчева поделится секретами своего творчества. Собравшиеся также могут прочитать свои стихи и услышать мнение профессионального поэта и «коллег по цеху». Наиболее удачные стихи станут основой для издания итогового альманаха, который выпустит клуб при поддержке сотрудников Липецкой областной специальной библиотеки для слепых. Вход бесплатный.