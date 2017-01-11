Искать:
11
Среда, 11 января 2017 г.12:39
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липчан научат писать стихи

Рекомендую
0
11 января 2017 г., 12:32
16
Изменить шрифт
Липчан научат писать стихи

По итогам выпустят альманах.

Мастер-класс по стихосложению "Зимние узоры" состоится в Липецкой областной специальной библиотеке для слепых 25 января. В Татьянин день соберутся члены литературно-поэтического клуба «Кредо». Это необычная встреча, уточняют в книгохранилище. Пройдет она в форме мастер-класса по правилам стихосложения. В повестке дня – лекция по теории поэтического текста, разбор сложный лингвистических ситуаций. Наталия Дёмчева поделится секретами своего творчества. Собравшиеся также могут прочитать свои стихи и услышать мнение профессионального поэта и «коллег по цеху». Наиболее удачные стихи станут основой для издания итогового альманаха, который выпустит клуб при поддержке сотрудников Липецкой областной специальной библиотеки для слепых. Вход бесплатный.
Теги новости: Стихи, мастер-класс
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Градоначальника «оскорбили» его же стихами
Градоначальника «оскорбили» его же стихами
17.03.2009 13:45:00
1557
Завтра липчанам будут раздавать на улице стихи
Завтра липчанам будут раздавать на улице стихи
23.03.2015 13:08:36
3
1433
В Липецке пройдёт поэтический марафон
В Липецке пройдёт поэтический марафон
08.06.2016 09:52:33
6
833
Липецкая поэтесса стала лауреатом международного творческого конкурса
Липецкая поэтесса стала лауреатом международного творческого конкурса
14.10.2016 10:48:12
7
1084
В Липецке почтили память ушедших поэтов
В Липецке почтили память ушедших поэтов
14.12.2016 13:03:56
580
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро