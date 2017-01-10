Торговцы огурцами в Липецке начали возвращаться к реальности

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Популярный овощ разом подешевел почти в два раза.

Сегодняшний мониторинг цен в липецких магазинах, проведенный сотрудниками управления потребительского рынка администрации Липецкой области, вновь подтвердил, что одни и те же продукты могут стоить по-разному.

К примеру, гречневую крупу в магазинах продают от 57 до 66 рублей. 5-килограммовый мешок сахара можно найти за 200 рублей, а можно – за 272.

Но самое главное, что цена на огурцы в магазине крупной торговой сети существенно снизилась: была 225 рублей за килограмм, стала – 113 рублей.

В первые дни нового года огурцы совершили стремительный взлет в цене, но потихоньку они вновь начали превращаться из «золотых» в привычные вечнозеленые. Хотя в некоторых точках продолжают торговать огурцами за две сотни рублей.