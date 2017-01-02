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НовостиОбщество

Брат начал борьбу за приемную сестру

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0
02 января 2017 г., 15:54
237
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Брат начал борьбу за приемную сестру
Фото: alljus.ru

Приемный брат девочки из Добровского района начал сбор подписей на сайте петиций за то, чтобы его сестра осталась в их семье.

GOROD48 рассказал перед новым годом историю семьи из Добровского района, из которой органы опеки забрали девочку. В семье случилась трагедия 25 декабря - внезапно умерла мама. Девочку, которая семья взяла из детского дома еще во младенчестве, тут же забрали органы опеки, у которых сразу появилось множество вопросов к семейству, в плане благополучия. Вполне вероятно, ребенка из семьи заберут.

Брат девочки разместил на сайте сбора подписей Сhange.org петицию-обращение в прокуратуру.

"....хочу сообщить о несправедливости и бесчеловечности чиновников нашего района.
8,5 лет назад моя семья в возрасте 6 месяцев из Дома малютки взяла под опеку девочку..." - пишет брат.

"...сейчас ей 9 лет. В тот момент мои родители были в разводе, но проживали вместе. При оформлении документов никаких вопросов у органов опеки не возникало, что я был несовершеннолетний – 15 лет, мама не работала, родители в разводе.

По его словам, сестра " ...росла здоровым, смышлёным ребенком. У нее были мама, папа и 2 брата. Для нее мы делали все, что было в наших силах.

Но произошла трагедия. Мама впала в кому – 19.12.16 г., а 25.12.16 г. ее не стало (инсульт). 21.12.16г. органы опеки Добровского района, не оповестив нас родных, забрали (сестру, прим. ред Gorod48.ru) из школы. Я, папа и тетя (по линии папы) сразу же поехали в органы опеки района, хотели написать заявление на усыновление или опекунство, чтобы скорее ее вернуть домой. Но начальником опеки и попечительства Добровского района Полуниной Л.В. было отказано это сделать. Нам просто сказали: «Вы НИКТО!». С сестрой прервалась связь, ее изолировали, нам запретили видеться. Понятно юридически мы никто её, но для нас она близкий и родной человек. Мы её любим. После этого отказа, мы оправились в органы опеки г. Липецка. Нас сочувственно слушали, сожалели нам, мы ждали помощи. Но на следующий день ситуация менялась, куда бы мы не обращались. Только одно - ВЫ НИКТО!!! Все таки, благодаря Головлевой И.В. мы написали заявление на предварительное опекунство (это самый быстрый способ собрать документы) и разрешили увидеться. СПАСИБО, что дали возможность сестре присутствовать на похоронах мамы, но это было только после того, как я и соседи – 8 человек умоляли дать это разрешение.

При встрече с сестрой (их было 2), она плакала, говорила что скучает и хочет домой. Психологи нас уверяли, что с ней все хорошо и она не переживает.

Ее забрали 21.12.16, а уже 28.12.16 г. состоялось заседание опекунского совета. На котором выяснилось, что на опеку сестры три претендента: я, моя тетя и «молодая обеспеченная бездетная семья».

Я – не подошел: учусь в Университете, не работаю (официально), молод – 24 года.
Тетя – стара - 54 года, что она может дать ребенку?

А вот третья семья- молодые, обеспеченные бездетные люди, женщина знает в совершенстве английский язык, у них большой доход, дом – 270 кв. метров с бассейном, две квартиры в городе.
Опекунский совет принял решение, что Надюшка должна жить в новой семье, где женщина работает в органах опеки. Я и моя семья, что теперь чужие??? Почему этой семье сразу же в 9.00 выдали решение, а нам после похода в Добровскую прокуратуру в 14.00, пока сами увозили сестру. Надю забрали.

Мы обращались в прокуратуру, но увы определенная процедура (сначала туда, потом сюда), к заместителю начальника Управления образования и науки Липецкой области – начальнику отдела и попечительства, в СМИ, руководству района, начальнику районного отдела опеки – НО перед законом все равны, а БОГАТЫЕ РОВНЕЕ!!!! И сотрудница опеки – уже не сотрудница опеки, а всего лишь там когда-то работала.

Результат. Со слов заместителя главы администрации Добровского района Татьяны Трубачёвой: нас «старых родственников» заподозрили в корысти, якобы мы хотим получать «большие» деньги от государства. Мама якобы употребляла алкоголь, везде бардак и антисанитария 

Возникает вопрос. Если в моей семье так плохо, где были органы опеки 8,5 лет. Чего они ждали. Но конечно, они скажут, сначала все было хорошо…, а потом все изменилось. Пусть не забудут сказать как они в последнее время «поджимали» маму вместе с «доброжелателями», ставили в упрек, что она не знает английский язык, почему же она не занимается фитнесом, почему у ребенка нет пианино. Только пусть знают, что моя МАМА была ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК….без английского и фитнеса. Откуда так быстро появились новые опекуны, которые в первый же день как забрали сестру в больницу (со слов сестры) посещали ее. А нам было нельзя, мы НИКТО. Не пойму, что в Добровском районе мало детей сирот и отказников, которые хотят иметь родителей. Почему именно моя сестра? Или это для них просто здоровый ребенок, подходящий по всем параметрам. Почему моя тетя не может удочерить , чтобы она росла в привычной для нее обстановке. Для чего нас вводили в заблуждение, чтобы мы собирали документы, «оббивали» пороги чиновников, когда заранее все было уже решено. Зачем заставляли ждать решение опекунского совета, если в этот момент сестру увозили в другую семью. Семью разрушили…

Я всего лишь хочу, чтобы моя сестра была счастлива и здорова. Я хочу общаться и видеться с сестрой, в чем я уверен мне и моим родственникам откажут. Для меня – это моя родная и любимая сестра. Я не знаю, что ей говорят…может что ее бросили или что-то другое.

Складывается впечатление, что справедливость и соблюдение законов – это не для Добровского района Липецкой области!!! Есть же определенная процедура…

Пусть я не знаю всех законов, это не поздно исправить. Я понял только одно на каждое обращение к чиновникам необходимо писать заявления и в письменном виде получать ответ, как умеют это делать они составляя протоколы. Но увы любой протокол можно подкорректировать и дать подписать человеку, который не знает что там написано".
Теги новости: опека, ребенок,
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