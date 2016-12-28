Липецкие наряды и украшения показали в Смольном

фото http://ocknt48.ru/ru/press-tsentr/novosti/678-i-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-znaki-i-znakovye-sistemy-narodnoj-kultury.html

В Санкт-Петербурге липчане представили одежду, украшения, головные уборы, полотенца, домоткани.

Как сообщает областной центр культуры, народного творчества и кино, в Санкт-Петербурге Смольном институте Российской академии образования состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Знаки и знаковые системы народной культуры». В работе конференции приняли участие замдиректора по развитию народного творчества ОЦКНТ Л.М. Ворона и заведующая отделом традиционной народной культуры народный мастер РФ России Вера Живанович.На конференции рассматривалась природа происхождения знака в культуре; этнокультурные (родокультурные) знаки в археологии, этнографии, культурологии и народоведении; методы использования знаков народной культуры в поисках родовых начал древних и более ранних культур и др.В рамках конференции работали площадки «Знаковые системы как носители культурных значений» и «Историко-культурные подходы и методы изучения знаковых систем», были организованы открытые занятия, мастер-классы, круглый стол и выставки Русского музея народоведения «Вещные области бытования ярги и яргических (не свастических) знаков в культуре восточных славян», «Обрядовые рушники Волгодчины» из собраний вологодского живописца В.И. Новикова и др.Особо на конференции было отмечено выступление Веры Живанович с докладом «Наряда Романовской родовой культуры – главный знак выражения народного мировоззрения», которое сопровождалось представлением одежды, украшений, головных уборов, полотенец, домоткани и других предметов Романовской культуры: «…Совершенно новым явлением стало представление Веры Живанович знака образа Романовской крестьянской родовой культуры Липецкой области. Оно обнаруживает образ сряды целостным знаком культур первого слоя (уровня) восточных славян» - отметили на конференции.