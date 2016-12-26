Липчане спасли замерзающие мандарины

И сделали большое доброе дело.Активисты автомобильного движения «Нива клуб Липецк» помогли застрявшему в Чаплыгине водителю. Петр Гулевский вез мандарины сиротам в детский дом, но его «Газель» сломалась в Липецкой области. Тогда автомобилист разместил крик о помощи в Сети. Несмотря на скепсис пользователей, помощь пришла к мужчине и замерзающим фруктам в течение пары часов в понедельник, 26 декабря.
- Водитель "Газели" на надёжном тросу с надёжными людьми направляется в липецкий автосервис! - ответил страждущим член автоклуба Сергей Товарных.
Заметим, что скептичные настроения по поводу того,что липчане глухи к чужой беде, сразу же после сообщения о спасении Петра и его гостинцев для сирот кардинально изменились. Пользователи социальных сетей благодарят откликнувшихся, называют молодцами и считают, что «на таких вся страна держится».