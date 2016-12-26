В Ельце прошел конкурс "Вместо ёлки - новогодний букет"

Лучшие работу поедут в Липецк на выставку.

С целью формирования экологической культуры детей, их интереса к художественному творчеству, развития эстетического вкуса и практических навыков в изготовлении композиций с использованием природного растительного материала и новогодних аксессуаров в период с 21 ноября по 10 декабря 2016 года был проведен городской конкурс «Вместо елки – новогодний букет» среди образовательных учреждений города Ельца.В конкурсе приняли участие 12 общеобразовательных учреждений, 29 дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.На конкурс было представлено 568 работ по шести номинациям и четырём возрастным группам. Всего приняло участие 519 детей и 69 педагогов (с авторскими работами).В соответствии с положением о проведении городского конкурса «Вместо ёлки – новогодний букет» победителями и призёрами определены 137 творческих работ обучающихся и педагогов образовательных учреждений города Ельца.47 лучших работ были отправлены в город Липецк для участия в областной выставке новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет», сообщает управление образования администрации Ельца.