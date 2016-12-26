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НовостиОбщество

В Ельце прошел конкурс "Вместо ёлки - новогодний букет"

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26 декабря 2016 г., 15:16
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Лучшие работу поедут в Липецк на выставку.

С целью формирования экологической культуры детей, их интереса к художественному творчеству, развития эстетического вкуса и практических навыков в изготовлении композиций с использованием природного растительного материала и новогодних аксессуаров в период с 21 ноября по 10 декабря 2016 года был проведен городской конкурс «Вместо елки – новогодний букет» среди образовательных учреждений города Ельца. 

В конкурсе приняли участие  12 общеобразовательных учреждений, 29 дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.

На конкурс было представлено 568 работ по шести номинациям и  четырём возрастным группам. Всего приняло участие 519 детей и 69 педагогов (с авторскими работами).

В соответствии с положением о проведении городского конкурса «Вместо ёлки – новогодний букет» победителями и призёрами определены 137 творческих работ обучающихся и педагогов образовательных учреждений города Ельца.

47 лучших работ были отправлены в город Липецк для участия в областной выставке новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет», сообщает управление образования администрации Ельца.


Теги новости: конкурс, новый год,
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