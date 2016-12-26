В Липецке пройдет выставка работ Юрия Гришко

52 работы знаменитого липецкого скульптора смогут увидят липчане в мастерской Гришко.

27 декабря в 15.00 в отделе «Музей современной скульптуры» Липецкого областного художественного музея состоится открытие персональной выставки скульптуры народного художника России Юрия Гришко "Это наша с тобою судьба…"

Экспозицию составляют 52 произведения, выполненных в бронзе, сварной меди, полимерах, гипсе, созданных автором с конца 1960-х по 2016 годы. Это камерная скульптура, скульптурный портрет, многофигурная тематическая композиция, органичные для всего творчества мастера.

Выставка проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню Художника в Липецкой области.

Гостей приглашают в зал на ул. Студёновская, 39 б