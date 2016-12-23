Назад в 1800-е

﻿Липчан и гостей города приглашают на прогулку, которую совершали отдыхающие 200 лет назад.

В этом году Липецк — в лидерах городов для недорогих турпоездок на Новый год. Россияне активно бронируют отели в нашем городе, и Липецк даже стал лидером в Топ-10 городов для недорогих турпоездок с детьми на зимние каникулы — этот рейтинг составлен одним из интернет-сервисов поиска отелей.

Действительно, в Липецке есть что посмотреть. В рамках декады туризма, которая прошла в Липецкой области в октябре, в Липецке презентовано четыре туристических маршрута: «Липецк курортный», «Липецк – город металлургов» и «Липецкий калейдоскоп» (автобусные экскурсии), а также пешая экскурсия «Квестория о Липецке» .

В преддверии Нового года GOROD48 продолжает рассказывать, как можно отдохнуть в нашем городе и на какие места обязательно стоит посмотреть и самим липчанам, и гостям города.

Маршрут «Липецк курортный» приглашает гостей проделать путь, очень популярный в позапрошлом столетии – от железнодорожной станции к Нижнему парку. Некогда Липецк слыл «русским Баден-Баденом», «увеселительным домом Москвы» и даже столицей летних балов. Но и сегодня можно увидеть особняки купеческих и дворянских фамилий на улице Дворянской, ныне Ленина, прогуляться по аллеям Английского сада, который положил начало Нижнему парку, посетить Кафедральный собор знаменитого архитектора Николая Львова, автора Невских ворот Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Театр начинается с вешалки, курорт — с вокзала

Любой курортник — будь то в Сочи или в Липецке во все времена начинает свой путь с вокзала. Здание железнодорожного вокзала — относительный новострой. Оно было спроектировано ещё в 1970-х архитектором Л.Н.Сывеньким, а строительство завершено в 1994-м году.





Сегодня вокзал является одной из главных архитектурных достопримечательностей города. Футуристическое здание смотрится весьма необычно. А вообще это олицетворение авангарда в советской архитектуре. Кстати, раньше на этом месте был двухэтажный вокзал — его возвели в 60-х, а ещё раньше — дореволюционная одноэтажная постройка. Дореволюционный липецкий вокзал — тот самый, на который видели приезжающие в наш город в начале прошлого века, можно увидеть на старых липецких открытках.

Но примечательно не только само авангардное здание. Липецкий железнодорожный вокзал также знаменит своими скульптурами, в том числе фигурами дамы и кавалера у фонтанчика с минеральной водой и фигурами кузнецов. То есть уже на вокзале сегодня сразу узнаёшь об основных туристических маршрутах: «Липецк курортный» и «Липецк – город металлургов». Автор этих скульптур - Е. А. Вольфсон.





Липецкий вокзал — как мини-музей. Здесь же можно увидеть работы ещё одного известного липецкого скульптора Игоря Мазура. Игорь Мазур – автор памятника Победы на одноименной площади Липецка. Он является одним из авторов скульптурных барельефов, памятника «Алеша», установленных на площади Героев в Липецке. Им созданы барельефы и стелы с портретами Героев Советского Союза (Меркулова С.П., Доватора Д.И., Катукова М.Е., Неделина М.И.), которые установлены на зданиях и одноименных улицах города Липецка, а также памятный знак «Венок памяти», посвященный советским воинам, умершим в госпиталях во время Великой Отечественной Войны. Много работ создано скульптором для районов Липецкой области. А для вокзала он сделал герб фасада и декоративную композицию с паровозиком по мотивам романовской игрушки в кассовом зале.

Как в Санкт-Петербурге

Вторая остановка на маршруте «Липецк курортный» - Христорождественский кафедральный собор. Собор был построен по указу императрицы Екатерины Алексеевны, его строительство завершилось в 1842 году. Но возведение главного храма Липецкой области, где сегодня проходят богослужения архиепископа Липецкого и Елецкого Никона, началось ещё в конце 18-го века, в 1791 году.





Считается, что архитектором храма был Николай Львов — автор Невских ворот Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Знаменитый русский зодчий Николай Александрович Львов строил усадебный комплекс для своего дяди Петра Петровича Львова. Возможным заказчиком строительства называют Петра Вельяминова, приятеля Николая Львова, подолгу гостившего у архитектора в Тверской губернии.

Известно, что строительство храма шло непросто: в самом начале XIX века собор пережил пожар, во время которого сгорели все деревянные части. К 1805-му году храм восстановили. А уже в 1807 году он стал считаться соборным храмом Липецка — раньше эти функции выполняла Вознесенская церковь. В 1835 году была возведена колокольня в классическом стиле. В начале XX века там было 8 колоколов, самый тяжёлый весил 489 пудов.

В 1931 году собор был закрыт. Сначала его даже собирались снести, но потом там решили разместить Липецкий областной краеведческий музей. В 1970-е на колокольне собора на высоте 30 метров появились липецкие куранты. Сегодня эти часы функционируют, и по ним всегда можно проверить точное время.

В 1991 году храм возобновил работу. Липецкие верующие особенно чтят Икону Божией Матери Страстная Липецкая — считается, что именно обращенная к ней молитва в 1831 году спасла город от эпидемии холеры.

Главная площадь Липецка теперь носит двойное название — Ленина-Соборная.

«Незабвенному везде и во всем великому отцу»

Вниз от площади Ленина-Соборной по Петровскому спуску находится Обелиск Петру Первому. Вообще, в Липецке два памятника Петру Первому. Этот — самый первый. Он был установлен ещё в 1839 году и имеет статус памятника архитектуры.





Обелиск Петру I в Липецке был воздвигнут по инициативе и полном финансировании имеющего липецкие корни купца I гильдии Павлом Небученовым в 1839 году «в память об открытии им в Липецке в 1700 году минеральных источников и устройстве чугуноплавильных и железоделательных заводов». Считается, что это вообще первый монументальный памятник в Липецке.

Проект памятника одобрил император Николай I. Изготовил памятник на тамбовском чугунолитейном заводе мастер Иван Федоров по проекту тамбовского архитектора Шахларева. К моменту открытия памятника Петру I в Липецке, в России было всего два памятника императору Петру — оба стояли в Санкт-Петербурге. Так что этот памятник Петру не только первый в Липецке, но и третий по всей России.

В центре постамента надпись: «Незабвенному везде и во всем великому отцу Отечества императору Петру Первому, основателю нашего города, указавшему здесь новые целебные источники и новые средства богатства народного».



Пьедестал памятника украшают два барельефа. На одном - изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнечного дела, на другом - античной богини здоровья Гигии. По одной из версий трехгранная пирамида памятника символизирует собой стилизованный парус корабля.

Летом 2012 года обелиск пережил реконструкцию: полностью заменили две каменные стенки на территории возле памятника, а на месте трёх колонн, на которых были установлены чугунные болванки, изображающие колокола, построили новые из более прочного камня.

Дворянская усадьба XIX века

Ещё одна достопримечательность на маршруте «Липецк курортный» - Дом-музей Плеханова. Он расположен на одноименной улице в самом центре Липецка.





Всего лишь год назад — в декабре 2015-го музей распахнул свои двери после долгой реконструкции. Реконструкция музея шла с 2011 года. Теперь экспозиция располагается в двух зданиях: в доме и во флигеле.

В доме воссоздана городская дворянская усадьба XIX века: там представлен быт поместного дворянства Липецка, посетители музея могут побывать в столовой, гостиной и детской, увидеть вещи середины 19-го века. Во флигеле работает тематическая выставка, посвящённая революционной деятельности нашего знаменитого земляка, показывающая его путь от народничества к марксизму.



Дом-музей Г.В. Плеханова был открыт в Липецке в декабре 1977 года, а в 1995 году здесь появилась новая экспозиция без идеологической направленности, в которой музейщики постарались представить настоящую жизнь земляка, философа, теоретика и практика марксизма, крупного деятеля российского и международного социал-демократического движения.

Кроме того, сегодня убранство дома позволяет представить, как жили отдыхающие на Липецком курорте. Письменный стол, диван, кресло, комод (карельская берёза, работа русских мастеров первой половины XIX века) — всё это подлинные предметы обстановки дома Плехановых в Липецке.

Липецкий Арбат

Но вернёмся к Христорождественскому кафедральному собору, откуда отходит и одна из самых главных и красивых улиц Липецка — улица Ленина, в прошлом — Дворянская. Дорогу здесь регулярно перекрывают в праздничные дни, во время проведения крупных городских мероприятий. Улица славится своими историческими и архитектурными объектами.





Её часто называют музейной улицей или даже Липецким Арбатом. И хотя в 60-х большая часть дворянских особняков была снесена, некоторые интересные здания остались. Это дом генерала Губина (Сегодня это здание Липецкого художественного музея), дом купца Русинова (это Дворец бракосочетаний — главный ЗАГС Липецка), дом аптекаря Вяжлинского (Дом Мастера) и и здание Липецкой епархии бывший кинотеатр "Заря". Здесь же находится главный музей нашего региона.





Липецкий областной краеведческий музей был основан в начале XX века, в 1909 году как музей «Петровского общества распространения научных и практических знаний».

В 1918 году музей был национализирован и преобразован в Народный музей, а в 1956 году музей получил статус областного. В 1991-м году музей переехал из Христорождественского собора в здание бывшего Дома политического просвещения.

В 2013 году в Липецком областном краеведческом музее открылась экспозиция «Пётр I на Липецкой земле». На выставке представлено более 100 экспонатов из собрания музея, многие из которых ранее не выставлялись, в том числе подлинные предметы XVII-XVIII веков.





Экспозиция посвящена истории Липецкого края в конце XVII-первой четверти XVIII веков. Выставка рассказывает о роли Петра I и его соратников в развитии нашего региона и зарождении города Липецка.

На выставке, развернувшейся сразу на первом и втором этажах музея, можно ознакомиться с условиями быта петровского времени и многочисленными предметами эпохи.





Центральное место в экспозиции занимает реконструкция кузницы XVIII века с восковой фигурой царя-реформатора. Посетители смогут увидеть макет путевого дворца Петра I, сгоревшего в пожаре 1806 года, уменьшенную копию одного из судов первого Российского флота, реконструкцию жилой комнаты путевого дворца Петра в Липецке.





Дворец бракосочетаний также известен как Дом купца Русинова. В первой половине 19-го века там была усадьба княгини Волконской, в котором была даже собственная обсерватория. Купец Русинов купил барский дом после смерти княгини. Под ЗАГС здание отдали в 2003 году, а до этого здесь находился Дом детского творчества.





Липецкий областной художественный музей, известный как «Дом Губина», тоже располагается на главной улице исторического центра города.

«Дом Губина» является одним из красивейших в городе памятников истории архитектуры начала XIX столетия федерального значения.





По данным художественного музея, предположительная дата его строительства, - 1833-1837 годы. Здание выстроено в стиле классицизм, оно являлось частью городской усадьбы и стоит на фундаменте дома, принадлежавшего липецкой ветви Пушкиных со стороны матери.

Считается, что именно в этом доме в 1837 году останавливался будущий император Александр II и его воспитатель, поэт В.А. Жуковский, сопровождавший наследника престола в путешествие по России.

Данному факту есть подтверждения в «Отчете о деятельности Петровского общества» и в «Воспоминаниях» известного археографа, пушкиноведа П.И. Бартнева.

Частная собственность Губиных (последних владельцев дома) на принадлежащее им имущество официально отменена 20 августа 1918 года. После революции в этом одном из лучших домов города находился Липецкий Совет рабочих и солдатских депутатов, а в 1923-1925 годах - Липецкий уездный исполнительный комитет.

Так бывший дворянский особняк стал ещё и памятником советской истории.

Сегодня музей имеет 8 экспозиционных залов площадью 700 квадратных метров, он активно участвует в в межмузейных художественных проектах и акциях. Музей активно сотрудничает с государственными и частными музеями и галереями Москвы, Санкт-Петербурга.

Дом мастера, который сегодня является филиалом этого музея, известен как Дом Вежлинского или Дом аптекаря.





По данным Липецкой областной универсальной научной библиотеки, Дом Мастера расположен в здании, признанном памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1910 году в стиле модерн по проекту тамбовского епархиального архитектора В.И. Фреймана для провизора В.К. Вяжлинского. С 1919 по 1922 годы в доме жила семья врача Николая Яковлевича Симоновича, его не раз посещали известные художники Нина Яковлевна Симонович-Ефимова и ее муж Иван Семенович Ефимов. Именно поэтому в 1994 году в Доме Мастера состоялась большая выставка их работ, положившая начало циклу выставок мастеров, близких по духу и творческим устремлениям, связанных узами дружбы и родства: В.А. Фаворского, А.С. Голубкиной, И.В. Голицына, Д.М. Шаховского, Д.Д. Жилинского. За четверть века в музее было представлено творчество других знаменитых художников России, таких как А.Г. Акритас, А.В. Марц, В.М. Клыков, П.Г. Дик, С.С. Косенков, Л.И. Савельева, Г.Ш. Басыров, Л.Т. Гадаев, Ю.Л. Чернов, З.П. Аршакуни и других. Сегодня Дом мастера популяризирует творчество известного липецкого художника Виктора Семеновича Сорокина. В музее хранится 107 произведений живописи и графики выдающегося художника-земляка, а всего же в музее 1816 единиц хранения.

Дом Петра

Мы уже говорили для самой знаковой для Липецка исторической личности — Петра Первого. В этом году ко Дню города в Липецке в Нижнем парке появился Путевой дворец Петра Первого. О существовании Путевого дворца Петра Первого стало известно, когда Александр I сказал, что нужно сохранить все Петровские памятники. В 1803 году министр финансов доложил Александру I о домике Петра в Липецке. Считается, что дворец был сооружен в конце 17-го века и до начала 19-го века стоял в сквере Барышева (Сталина). В 1806 году дом Петра сгорел.





Сегодня дворец по сути - это мужицко-крестьянская изба 19-го века. В путевом дворце можно увидеть 58-пушечный метровый макет корабля «Гото Предестинация», который изготовил готовил Виктор Косырев, красивую резную деревянную мебель, собрание законов с 1649 года, прялку, ткацкий станок, исторические чертежи Путевого дворца - их оригиналы хранятся в архиве в Санкт-Петербурге.





Память Петра Первого в Липецке увековечена на одноимённой площади — площади Петра Великого. Сегодня это едва ли не главный символ Липецка. Памятник Петру I был установлен в 1996 году и приурочен у 300-летию русского флота. Кстати, тогда это была площадь Карла Маркса. Авторы памятника - скульпторы В. М. Клыков, А. Е. Вагнер; архитектор С. А. Сошников.





В непосредственной близости от этого памятника — минеральный бювет в нижнем парке и кинотеатр «Унион».

«Здание, приспосабливаемое под театр»

«Унион» - ныне Концертный зал имени Тихона Хренникова распахнул свои двери после реконструкции в феврале 2016 года.





Здание кинотеатра "Унион" является одним из старейших в Липецке. Здание, являющееся памятником истории и культуры, построено в «кирпичном» стиле в последней четверти ХIХ века. Впервые в документах оно упоминается в 1893 году, когда его владельцы братья Николай, Иван и Василий Сидоровы подали прошение об утверждении проекта на ремонт и исправление принадлежащего им дома «по Старобазарной площади против Курзала Липецких Минеральный вод». Сохранился акт осмотра углового дома «по улице в один этаж и со двора в два этажа с подвальным нежилым помещением».



В 1909-1910-м годах интерес к этому зданию проявил крестьянин Василий Титов, который получил дом в аренду, и 15 февраля 1911 года начались работы по переустройству здания в кинотеатр. К 1913 году кинотеатр Титова уже работал в полном объеме. К этому времени в Липецке действовали ещё два кинотеатра: «Унион» «ирбитского мещанина Вадима Николаевича Голова и австрийского подданного Викентия Ивановича Майера» и другой — дворянина Василия Васильвича Петина в Курзале Липецких Минеральных вод». Предположительно, около 1914 года театр синематографа Титова был переименован в кинотеатр «Унион», по видимому, в результате приобретения Головым и Майером помещения в доме купчихи Сидоровой.



В 1918 году в этом здании прошла первая уездная конференция РКП(б). В рамках подготовки к празднованию годовщины Октябрьской революции кинотеатр получил новое название - "Красная звезда". К весне 1922-го арендаторы отказались от кинотеатра «ввиду большого дефицита и таковой не функционировал». Позже кинотеатр «Красная звезда» был переименован в «МОПР» - по сокращенному названию местного отделения Международной организации помощи революционерам. Во второй половине 20-х годов он назывался «Маяк», а в 1932-м году получил наименование «Имени 15-летия Октября". Перед этим здание кинотеатра расширили, пристроили новый зрительный зал и оборудовали его современной звуковой аппаратурой. Тогда же здание подверглось внешней переделке с изменением архитектурного декора в стиле советской неоклассики.



Во время Великой Отечественной войны кинотеатр работал, но давал за день максимум два сеанса. А ночью в фойе и кинозале ночевали солдаты.



Сегодня отремонтированное здание, которые было построено в Липецке в начале XX века, включает в себя холл, небольшую музыкальную гостиную с малой сценой, каминный зал, помещение для артистов. Главной изюминкой старинного здания является рассчитанный на 298 мест концертный зал и сцена. Именно благодаря строению зала здесь сохранена уникальная акустика, предназначенная для камерных концертов и выступления вокалистов. В свое время знаменитый дирижёр Валерий Гергиев, будучи в Липецке, лично оценил уникальные звуковые характеристики зала.

Пригодится воды напиться

Ну и, наконец, то, зачем приезжали и приезжают в Липецк курортники.

Липецкие минеральные воды имеют более чем двухсотлетнюю историю. По преданиям, местный источник минеральных вод был открыт самим императором Петром I. При нём провели первые исследования состава воды. А с 1805 года в Липецке был основан курорт, который работает и сейчас.





Официально российской здравницей Липецк стал в 1805 году, согласно указу, подписанному Александром I. Сюда приезжали представители русского дворянства и творческой интеллигенции. По аллеям местных парков в разное время гуляли историк Николай Карамзин, дипломат Александр Грибоедов, поэт Пётр Вяземский. Бывал здесь и капитан Юрий Петрович Лермонтов вместе со своим отцом. В 1837 году Липецкий курорт посетил наследник престола Александр II в сопровождении замечательного русского поэта Василия Жуковского.

В городе по-прежнему работает санаторий «Липецк». В 2015 году старейшему российскому курорту исполнилось 210 лет.

Но целебная липецкая минералка доступна не только тем, кто купил путёвку в санаторий. Прямо в парке её можно совершенно бесплатно попробовать из специального фонтанчика.

В начале декабря было принято решение восстановить в историческом виде бювет минеральной воды в Нижнем парке. Бювет собираются сделать крытым, а в павильоне будет музей минеральной воды. Всё это призвано привлечь в Липецк ещё большее количество туристов.

Заказать экскурсию по маршруту «Липецк – город металлургов» можно в МАИТУ «Мой город Липецк» 398059 г. Липецк ул. М.Горького, 10, Ярославина Анна Викторовна т. 558-966, +7 800 301 13 61.