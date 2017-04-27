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Липчанину списали 1,3 млн рублей долга в канун дня рождения

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#долг #кредит #суд #банкрот
Липчанину списали 1,3 млн рублей долга в канун дня рождения

Статус банкрота получил житель 19 микрорайона.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом очередного жителя регионального центра. Примечательно, что списание долга и ограничения по новым кредитам липчанин получил в канун своего дня рождения. На момент вынесения вердикта должнику как раз исполнялось 44 года.

Житель 19 микрорайона Липецка обратился за статусом финансово несостоятельного гражданина летом 2016 года. Причиной похода в суд стали обязательства перед кредитными организациями. На момент обращения за липчанином было долгов на 746 329 рублей и 49 копеек. Именно на эту сумму он набрал кредитов в семи банках. В ходе процедуры свои требования к соискателю на банкротство предъявили в общей сложности 10 организаций. Общая сумма долга выросла еще на 560 195 рублей. Имущества и денег, чтобы рассчитаться с кредиторами, у должника не оказалось.

Своим определением суд закрыл банкротство гражданина и освободил его от долгов на общую сумму в 1,3 млн рублей. Вместе с выходом из кредитной кабалы на липчанина наложили ряд ограничений: в течение пяти лет ему нельзя брать кредиты без указания своего статуса и вновь становиться банкротом, в течение трех — занимать руководящие посты.
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#долг #кредит #суд #банкрот

Комментарии (2)

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гостья

9 минут назад
а чё...набрал кредитов и банкрот...
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не херово

27 минут назад
потратил миллионы на себя и не возвращай
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