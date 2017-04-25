8-летняя девочка попала под автомобиль

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 24 апреля в Ельце на улице Орджоникидзе 57-летний водитель «ВАЗ-2110» вне пешеходного перехода допусти наезд на 8-летнюю девочку, которая с травмами госпитализирована.

В Усмани 45-летний водитель «Тойоты-Короллы», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая с травмами была доставлена в больницу.

В Елецком районе в 15.30 на автодороге «Дон» 30-летний водитель грузовика «ДАФ» столкнулся с «ВАЗ-2106» под управлением 22-летнего парня. В результате 21-летний пассажир «шестерки» с травмами доставлен в больницу.





За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1528 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 83, превышение скорости – 965, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 51.