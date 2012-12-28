Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Липецкая вечЁрка: дело об убийстве психолога, протекшая пятиэтажка и театр драмы ставит спектакль Гришковца
Спорт
21
17 минут назад
Бугаков хвалит болельщиков, Гудимов – липецкого вратаря
Послематчевая пресс-конференция тренеров.
А по игре он сказал:
- Игру «Ротора-2» наш тренерский штаб досконально разобрал. В первом тайме соперник играл вторым номером, забивать было тяжело, но даже при такой насыщенной обороне мы создали несколько голевых моментов. На второй тайм выходили с целью дожать гостей. Пришёл на выручку наш стандарт, повели в счёте, а затем хорошо, что нас в опасной ситуации выручил вратарь Александр Кобзев. А когда мы забили второй, команда соперника вынуждена была раскрыться и у нас были возможности довести счёт и до крупного.
Наставник «Ротора-2» Альберт Гудимов отметил:
- Была хорошая игра в исполнении обеих команд. Лично для меня ключевой момент матча – когда мы могли быстро забить ответный гол, но липчан выручил вратарь. В итоге хотели большего, но получили поражение.
«Металлург» занимает 5-е место в подгруппе №3, но отставание от лидирующего «Динамо» (Санкт-Петербург) невелико – всего 3 очка. Видимо, «матч года» ждёт «сталеваров» через тур 16 августа в городе на Неве. А пока нужно готовиться к домашней встрече в субботу, 9 августа, со столичным «Строгино», начало в 17:00.
0
0
0
0
0
Комментарии