Бугаков хвалит болельщиков, Гудимов – липецкого вратаря

Послематчевая пресс-конференция тренеров.

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- Была хорошая игра в исполнении обеих команд. Лично для меня ключевой момент матча – когда мы могли быстро забить ответный гол, но липчан выручил вратарь. В итоге хотели большего, но получили поражение.







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