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17 минут назад

Бугаков хвалит болельщиков, Гудимов – липецкого вратаря

Послематчевая пресс-конференция тренеров.

После победы над «Ротором-2» - 2:0 главный тренер «Металлурга» первым делом поблагодарил болельщиков, ведь на стадион пришли почти 3 тысячи зрителей. 
А по игре он сказал:

- Игру «Ротора-2» наш тренерский штаб досконально разобрал. В первом тайме соперник играл вторым номером, забивать было тяжело, но даже при такой насыщенной обороне мы создали несколько голевых моментов. На второй тайм выходили с целью дожать гостей. Пришёл на выручку наш стандарт, повели в счёте, а затем хорошо, что нас в опасной ситуации выручил вратарь Александр Кобзев. А когда мы забили второй, команда соперника вынуждена была раскрыться и у нас были возможности довести счёт и до крупного.

Наставник «Ротора-2» Альберт Гудимов отметил:

- Была хорошая игра в исполнении обеих команд. Лично для меня ключевой момент матча – когда мы могли быстро забить ответный гол, но липчан выручил вратарь. В итоге хотели большего, но получили поражение.



Полностью ответы тренеров в видеофайлах.

«Металлург» занимает 5-е место в подгруппе №3, но отставание от лидирующего «Динамо» (Санкт-Петербург) невелико – всего 3 очка. Видимо, «матч года» ждёт «сталеваров» через тур 16 августа в городе на Неве. А пока нужно готовиться к домашней встрече в субботу, 9 августа, со столичным «Строгино», начало в 17:00.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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