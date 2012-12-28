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Бугаков отметил «физику» своей команды, Зубов считает, что потеря ведущего игрока сделала «Зенит» сильнее
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Спорт
50
30 минут назад

Бугаков отметил «физику» своей команды, Зубов считает, что потеря ведущего игрока сделала «Зенит» сильнее

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

После победы в Пензе над «Зенитом» - 1:0 главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков ответил на вопросы и об игре, и о новобранцах команды.

- Провели неплохой матч, особенно первый тайм, в котором полностью доминировали, забили гол. Во втором тайме немножко отдали инициативу или, может быть, Пенза перехватила инициативу, пошла большими силами вперёд. Но опять же – мало моментов возникло у наших ворот. Мы сыграли строго, надёжно и имели ряд возможностей для увеличения счёта. Пропустили необязательный гол, поэтому концовка для нашей команды получилась нервной. Но всё равно считаю, что мы переиграли команду соперников и заслуженно победили.

- Как оцените игру футболистов, которые недавно влились в вашу команду?

- Они встроились в нашу структуру игры, понятно, что пока не полноценно, ведь ребята провели считанное число тренировок с нашей командой. Но всё равно сыграли неплохо. Пока им не хватило им и физических кондиций, ведь они не принимали участие в нашем насыщенном сборе в Липецке, который мы провели очень плодотворно. На мой взгляд, мы доминировали и в функциональном плане сегодня тоже.

- Денис Сёмин забил в первой же игре после возвращения в строй. При этом он сам ещё неделю назад говорил, что не знает, где его будут использовать тренеры – в нападении или в полузащите. Сегодня он поиграл в обеих линиях. Сёмин у нас – чистый форвард или «игрок группы атаки»?

- Всё будет зависеть от ситуации – от структуру игры, от количества травмированных. Сегодня наибольшую пользу Денис принёс в роли форварда. Но с приходом новых футболистов у нас появились разные возможности для варьирования состава.

Тренер «Зенита» Павел Зубов вспомнил игру первого круга в Липецке, когда его команда победила – 2:1. Капитан «Металлурга» Дмитрий Пахомов тогда не забил пенальти.

- Отзеркалили матч первого круга. Тогда мы забили дважды и отстаивали победу на последних минутах, теперь Липецк отбивался в концовке. У нас были хорошие моменты в концовке.

- Кадровые потери «Зенита» повлияли на результат матча?

- Многие команды «дивизиона Б» летом потеряли игроков. Но мы набрали взамен качественных молодых ребят, которые добавили нам командной скорости. Сегодня не всё сложилось. Тяжело в ходе пяти или даже десяти тренировок полноценно интегрировать запасных футболистов в основной состав. Но парни слушают, добавляют от тренировки к тренировке. Не забываем, что у нас сохранился костяк команды – Королёв, Макаров, Черненко, Егоров… Мы хорошо сработали в летний период, и я думаю, что наш футбол будет улучшаться от игры к игре. В долгу перед болельщиками не останемся и, надеемся, в следующих матчах будем выигрывать.

- Не кажется ли вам, что с учётом кадровых потерь многих команд, во втором круге начнётся совершенно новый чемпионат и расклад сил может существенно измениться?

- Так могут поставить вопрос команды, у которых есть амбициозные цели – тот же Липецк. У нас задачи скромнее – добавлять от игры к игре и побеждать, насколько возможно. Нас изменения только усилили. Даже переход в брянское «Динамо» Дани Коноплёва, нашего лидера.… Где-то в душе нам его не хватает, но надо порадоваться за парня, что он перешёл на другой уровень в плане финансов и в команду под высокую задачу. Я желаю ему только самого хорошего, его потенциал в российском футболе, по моему мнению, не знает границ. Если звёзды сложатся и он сам приложит всю свою дисциплину и старание, я надеюсь его увидеть на самом верху отечественного футбола. А может и не только отечественного…



Полностью ответы тренеров можно увидеть в видеофайлах.

2 августа в 17:00 «Металлург» на своём стадионе принимает «Ротор-2» из Волгограда.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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