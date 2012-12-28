Бугаков отметил «физику» своей команды, Зубов считает, что потеря ведущего игрока сделала «Зенит» сильнее

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

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- Как оцените игру футболистов, которые недавно влились в вашу команду?





- Они встроились в нашу структуру игры, понятно, что пока не полноценно, ведь ребята провели считанное число тренировок с нашей командой. Но всё равно сыграли неплохо. Пока им не хватило им и физических кондиций, ведь они не принимали участие в нашем насыщенном сборе в Липецке, который мы провели очень плодотворно. На мой взгляд, мы доминировали и в функциональном плане сегодня тоже.





- Денис Сёмин забил в первой же игре после возвращения в строй. При этом он сам ещё неделю назад говорил, что не знает, где его будут использовать тренеры – в нападении или в полузащите. Сегодня он поиграл в обеих линиях. Сёмин у нас – чистый форвард или «игрок группы атаки»?









- Так могут поставить вопрос команды, у которых есть амбициозные цели – тот же Липецк. У нас задачи скромнее – добавлять от игры к игре и побеждать, насколько возможно. Нас изменения только усилили. Даже переход в брянское «Динамо» Дани Коноплёва, нашего лидера.… Где-то в душе нам его не хватает, но надо порадоваться за парня, что он перешёл на другой уровень в плане финансов и в команду под высокую задачу. Я желаю ему только самого хорошего, его потенциал в российском футболе, по моему мнению, не знает границ. Если звёзды сложатся и он сам приложит всю свою дисциплину и старание, я надеюсь его увидеть на самом верху отечественного футбола. А может и не только отечественного…





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Полностью ответы тренеров можно увидеть в видеофайлах.