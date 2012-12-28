Источники озера у областной больницы не могут найти около года

Липчане грешат на «Квадру», энергетики признают, что сливают воду, но ее источником называют сети сторонней организации.

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«Квадра» заливает кипятком местность. Этот беспредел длится больше года. Действия «Квадры» явно вредят не только природе, но и препятствуют жителям добираться в социально значимые объекты (больница, поликлиника, школы, детские сады), домой и на работу!», — такое гневное сообщение с приложенным видео получил GOROD48 от липчанки Елизаветы Ходулькиной.Об озере у больницы GOROD48 рассказывал в минувшие выходные . И как оказалось, собирается оно уже несколько месяцев. Жители близлежащих кварталов бьют во все колокола, обращаются в различные инстанции, но пока безрезультатно.На днях они написали коллективное письмо в природоохранную прокуратуру, в котором сообщают, что 6 ноября, 12 декабря 2024 года, а также 6, 16, 17, 18 января 2025 года работники ПАО «Квадра» провели серию сбросов горячей воды из технологического колодца, расположенного у ГУЗ «Областная детская больница». Сбросы горячей воды проводились прямо на землю. Кроме того, 6 ноября 2024 года, работники ПАО «Квадра» затопили единственные проходы от железнодорожных путей к областной больнице и к микрорайону «Университетский».«Если рядом с технологическим колодцем нет централизованной системы водоотведения, то откачивать технологическую горячую воду должны с применением ассенизаторских машин, но не сливать её на землю. Сброс воды приводит к хроническому заболачиванию прилежащей территории, и созданию условий для формирования эпидемического очага развития переносчиков заболеваний и отравлению почвы», — считают липчане.В прокуратуре области GOROD48 сообщили, что пока получили только обращение от депутата Липецкого городского Совета Дмитрия Погорелова.— Проверку по обращению проводит прокуратура Правобережного района Липецка. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования, — заявили в пресс-службе ведомства.Дмитрий Погорелов рассказал GOROD48, что озеро у больницы появилось давно, но раньше воду сливали периодически, а в конце 2024 года сливы участились.— Затапливает дорожки, по которым липчане возят детей на колясках в больницу, — возмущается депутат.Дмитрий Погорелов напомнил, что затапливаемое место в 2025 году должны благоустроить по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Но как проводить работы в болоте?В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что работники Липецкого филиала компании «Квадра» с 25 по 28 января восстанавливали у областной больницы участки тепловой сети.Утром 28 января ремонт завершился, однако в тепловую камеру в месте проведения работ продолжила поступать вода, источник которой не определен.«Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка в адрес филиала направлено обращение о принятии мер по выявлению и устранению источника поступления воды, а при необходимости привлечь к данной работе ООО «РВК-Липецк», — добавили в мэрии.В компании «Квадра» не отрицают, что именно ее работники сняты на видео липчан. Но всячески открещиваются от того, что те сливают именно теплоноситель.

В энергокомпании пояснили —анализ воды, которая наполняет озеро, показал, что не из систем «Квадры», так как её температура не превышает 20 градусов, что значительно ниже температуры теплоносителя. Лабораторные исследования, проведенные на Липецкой ТЭЦ-2, подтвердили, что вода не соответствует параметрам жесткости и химического состава сетевой воды «Квадры».

«Несмотря на устранение утечки на наших трубах, вода из лотков продолжает поступать, что указывает на сторонний источник. Мы продолжаем откачку воды для предотвращения выхода её на поверхность и создания помех движению на улице Бехтеева. Вода, которую мы откачиваем, по результатам предварительных исследований, не представляет угрозы для почвы и экологии. Пробу воды взяла специализированная лаборатория. Полученные результаты будут направлены в организацию, ответственную за данный водопроводный контур, для устранения источника подтопления», — добавили в компании.

Технологических колодцев для слива в том районе нет, нет и такого количества ассенизаторских машин, чтобы вывезти всю воду.Дело теперь за малым, найти таинственную организацию, ответственную за текущую воду. Или в течение года ее никто не искал, или она успешно скрывается.