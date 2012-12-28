Игорь Артамонов сообщил о детонации взрывоопасных объектов и повреждении энергоинфраструктуры
Происшествия
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40 минут назад
Сгоревший комбайн эксплуатировался незаконно
Машина не регистрировалась в органах гостехнадзора и технический осмотр не проходила.
Комбайн принадлежал физическому лицу, проживающему в селе Васильевка Воловского округа. По данным инспекции гостехнадзора Липецкой области, машина не регистрировалась в органах гостехнадзора и эксплуатировалась владельцем незаконно. Также нет информации о техническом состоянии комбайна, так как технический осмотр машина также не проходила.
«Возможно происшествия можно было избежать, если бы проблема была выявлена ранее», — отмечают в инспекции гостехнадзора Липецкой области.
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