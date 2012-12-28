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40 минут назад

Сгоревший комбайн эксплуатировался незаконно

Машина не регистрировалась в органах гостехнадзора и технический осмотр не проходила.

Вчера в селе Набережное Воловского округа сгорел комбайн «ДОН-1500». При возгорании комбайна никто не пострадал.

Комбайн принадлежал физическому лицу, проживающему в селе Васильевка Воловского округа. По данным инспекции гостехнадзора Липецкой области, машина не регистрировалась в органах гостехнадзора и эксплуатировалась владельцем незаконно. Также нет информации о техническом состоянии комбайна, так как технический осмотр машина также не проходила.

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«Возможно происшествия можно было избежать, если бы проблема была выявлена ранее», — отмечают в инспекции гостехнадзора Липецкой области. 
пожар
сельское хозяйство
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