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Facebook, Telegram и Twitter грозят крупные штрафы
Пять новых протоколов в отношении Facebook, а также по два протокола в отношении Twitter и Telegram об административных правонарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент, поступили в мировой суд Москвы. Их рассмотрят в середине сентября, передает Коммерсант.
Компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и Telegram - штрафы по 12 миллионов каждому, сообщили субботу в суде. Всего суд зарегистрировал пять протоколов на Facebook по ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Общая сумма штрафов по ним может достичь 28 млн рублей.
«В суд поступило два протокола в отношении Twitter, составленные по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации")», — сообщили в суде.
По этой же статье составлены протоколы на Twitter и Telegram, им грозит по 12 миллионов каждому.
Суд рассмотрит все протоколы 14 сентября.
Компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и Telegram - штрафы по 12 миллионов каждому, сообщили субботу в суде. Всего суд зарегистрировал пять протоколов на Facebook по ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Общая сумма штрафов по ним может достичь 28 млн рублей.
«В суд поступило два протокола в отношении Twitter, составленные по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации")», — сообщили в суде.
По этой же статье составлены протоколы на Twitter и Telegram, им грозит по 12 миллионов каждому.
Суд рассмотрит все протоколы 14 сентября.