49 минут назад
В США представили доклад с доказательствами утечки коронавируса из лаборатории
Члены Республиканской партии США из Палаты представителей представили доказательства утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.
Главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол представил 2 августа доклад с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирус COVID-19 "просочился" из лаборатории Уханьского института вирусологии.
"Теперь мы считаем, что пришло время полностью отказаться от того, что источником вируса стал рынок морепродуктов", — заявил главный республиканец комитета по международным делам палаты представителей Мак Маккол. Он утверждает, что есть доказательства того, что вирус каким-то образом проник из уханьского института, и это произошло где-то до 12 сентября 2019 года, - передает "Интерфакс".
Это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса. Отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.
По его словам, в документе представлены доказательства того, что ученые лаборатории китайского института при содействии американских экспертов и государственных фондов Китая и США работали над модификацией коронавирусов и эти работы могли быть секретными.
Американские власти хотят призвать Китай к ответственности. В частности, Маккол потребовал, чтобы Конгресс США наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая. В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом, - передает Lenta.ru.
Китай, в свою очередь, отрицает утечку генетически модифицированного коронавируса с объекта в Ухане. Эксперты Всемирной организации здравоохранения после инспекции уханьской лаборатории также пришли к выводу, что такая утечка крайне маловероятна.
Некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Однако другие эксперты считают, что пока рано делать однозначные выводы о происхождении коронавируса.
Еще в марте эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из уханьской лаборатории. Однако уже в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует снова проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Китай отверг такой план.