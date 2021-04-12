Общество
29 минут назад
Липецкая область оказалась 34-ой в рейтинге инфляции
Регион не попал в число тех субъектов, где цены стали падать.
В 74 субъектах РФ по итогам января-февраля 2021 года индекс потребительских цен оказался выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. Сокращение уровня инфляции произошло в семи регионах. Самое значительное - в Республике Коми (-1,4 процентных пункта), Амурской области (-1,0 процентных пункта) и в Ярославской области (-0,6 процентных пункта). Наиболее существенно индекс потребительских цен увеличился в Республике Дагестан (+2,2 процентных пункта), в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,7 процентных пункта) и в Севастополе (+1,6 процентных пункта).
Липецкая область попала в число регионов, где инфляция показала прирост. Регион оказался на 34 строчке рейтинга. По данным аналитиков, цены в регионе выросли на 0,8-2,1%. Инфляция в Липецкой области в соотношении декабря 2020 к февралю 2021 года составила 1,4%, или на 0,7% больше, чем в феврале 2020 года. Цены на продовольственные товары с декабря 2020 по февраль 2021 года выросли на 2,1%, на непродовольственные — 0,8%, на услуги — 1%. Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Липецкой области в марте выросла на 2,1%, составив 4148 рублей. По данным Липецкстата, стоимость минимальной продовольственной корзины в регионе с начала года выросла на 5,6%.
Белгородская область оказалась на 40 месте в рейтинге инфляции, Воронежская — на 53 строчке, Курская — на 77 позиции, а Тамбовская — на 78.
Авторы рейтинга не ожидают в ближайшие месяцы снижения индекса потребительских цен. Инфляционный маховик в настоящий момент раскручивается по всему миру из-за беспрецедентного вливания денег для борьбы с пандемией и для предотвращения кризиса. Цены на сырьевые товары продолжают расти быстрыми темпами, и это отражается на внутрироссийской ситуации. Кроме того, растут цены на продовольствие, что стимулирует аграриев к продажам на экспорт. Правительство могло бы применить механизм жесткого регулирования, как это уже было в отношении некоторых товаров, но использовать данный метод в отношении всей продукции невозможно. По мнению аналитиков, по итогам 2021 года уровень инфляции, скорее всего снизится, и будет находится в диапазоне 4,3%-4,5%.
Липецкая область попала в число регионов, где инфляция показала прирост. Регион оказался на 34 строчке рейтинга. По данным аналитиков, цены в регионе выросли на 0,8-2,1%. Инфляция в Липецкой области в соотношении декабря 2020 к февралю 2021 года составила 1,4%, или на 0,7% больше, чем в феврале 2020 года. Цены на продовольственные товары с декабря 2020 по февраль 2021 года выросли на 2,1%, на непродовольственные — 0,8%, на услуги — 1%. Напомним, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Липецкой области в марте выросла на 2,1%, составив 4148 рублей. По данным Липецкстата, стоимость минимальной продовольственной корзины в регионе с начала года выросла на 5,6%.
Белгородская область оказалась на 40 месте в рейтинге инфляции, Воронежская — на 53 строчке, Курская — на 77 позиции, а Тамбовская — на 78.
Авторы рейтинга не ожидают в ближайшие месяцы снижения индекса потребительских цен. Инфляционный маховик в настоящий момент раскручивается по всему миру из-за беспрецедентного вливания денег для борьбы с пандемией и для предотвращения кризиса. Цены на сырьевые товары продолжают расти быстрыми темпами, и это отражается на внутрироссийской ситуации. Кроме того, растут цены на продовольствие, что стимулирует аграриев к продажам на экспорт. Правительство могло бы применить механизм жесткого регулирования, как это уже было в отношении некоторых товаров, но использовать данный метод в отношении всей продукции невозможно. По мнению аналитиков, по итогам 2021 года уровень инфляции, скорее всего снизится, и будет находится в диапазоне 4,3%-4,5%.
Сергей V