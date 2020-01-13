Общество

сегодня, 19:19

Коммунальщики взялись за фекальный бассейн

10 820
#ЖКХ
1

Подвал многоэтажки очистят от нечистот.

Сегодня GOROD48 сообщал о проблеме жильцов многоэтажки на проспекте 60 лет СССР. В доме №35 водой и фекалиями затопило подвал, в подъезде стоит смрад. Как сообщили в региональной Государственной жилищной инспекции, коммунальщики уже взялись за решение проблемы.

- По информации управляющей компании заявка о неисправности системы канализации поступила вчера. В этот же день аварийной службой были произведены работы по устранению засора общедомовой системы канализации. Сегодня управляющей компанией производится очистка подвального помещения от канализационных стоков с последующей дезинсекцией. Кроме того, управляющей компанией будет осуществлена промывка общедомовой системы канализации, - сообщили в ГЖИ.
10 820
#ЖКХ
1

Комментарии (10)

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Айфоня

4 минуты назад
Я бы уволился от такой работы. Народ наградил, а я убирать на ними должен?
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Перри Мейсон

8 минут назад
Ха! Вездессуший, от холопа слышу!)))
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Ха! Вездессуший

9 минут назад
Перри Мейсон, тролль обоссатый- пальцы отсохнут клавку круглосуточно терзать. Уймись-холоп!
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Нету я

9 минут назад
Это тот самый дом в котором почта шоли?! Вот куда деваются посылочки наши долгожданные китайские. Топят их в этом гавне почтовики, следы заметают
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У тебя мозгов нет

11 минут назад
У меня нет имени, жители срут и платят деньги чтобы управляшка убирала за ними какашки. Искупать в этом бассейне директора управляшки.
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У меня нет имени

24 минуты назад
Пусть жильцы этого дома и убирают своё говно! Почему должны это делать коммунальщики? Как-то несправедливо получается: одни будут, значит, срать, а другие должны, что ли, убирать!?
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Тётя Зина

40 минут назад
Кто-то много очень жрёт, вот поэтому и затопило подвал дерьмом!
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Перри Мейсон

42 минуты назад
"Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят"
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Летючи мыш

46 минут назад
А почему мама, мы живем в гов..не? - Есть такое слово- Родина, сынок.
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гость

52 минуты назад
Спасибо городу48 за репортаж !
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