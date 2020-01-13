Общество
сегодня, 19:19
Коммунальщики взялись за фекальный бассейн
Подвал многоэтажки очистят от нечистот.
Сегодня GOROD48 сообщал о проблеме жильцов многоэтажки на проспекте 60 лет СССР. В доме №35 водой и фекалиями затопило подвал, в подъезде стоит смрад. Как сообщили в региональной Государственной жилищной инспекции, коммунальщики уже взялись за решение проблемы.
- По информации управляющей компании заявка о неисправности системы канализации поступила вчера. В этот же день аварийной службой были произведены работы по устранению засора общедомовой системы канализации. Сегодня управляющей компанией производится очистка подвального помещения от канализационных стоков с последующей дезинсекцией. Кроме того, управляющей компанией будет осуществлена промывка общедомовой системы канализации, - сообщили в ГЖИ.
- По информации управляющей компании заявка о неисправности системы канализации поступила вчера. В этот же день аварийной службой были произведены работы по устранению засора общедомовой системы канализации. Сегодня управляющей компанией производится очистка подвального помещения от канализационных стоков с последующей дезинсекцией. Кроме того, управляющей компанией будет осуществлена промывка общедомовой системы канализации, - сообщили в ГЖИ.
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