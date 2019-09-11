В России

24 минуты назад

Мужчину убили из-за просьбы разуться

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#убийство
Мужчину убили из-за просьбы разуться

Оскорбленный гость вернулся в дом к приятелю с пистолетом.

В Югре мужчина не захотел разуться при входе в квартиру и застрелил ее хозяина. Знакомые повздорили и разошлись, однако гость вскоре вернулся - уже с оружием, пишет «Российская газета».

По предварительным данным, сожительница подозреваемого находилась в гостях у знакомой семейной пары. Вечером за женщиной приехал подозреваемый, чтобы забрать ее домой, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО. Хозяин квартиры сделал замечание гостю, который прошел в дом в обуви, после чего между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый уехал, но через некоторое время вернулся с оружием, из которого при следующей встрече выстрелил в потерпевшего. С места преступления мужчина скрылся на автомобиле, но через некоторое время был задержан сотрудниками Росгвардии.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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#убийство

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