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57 минут назад
NASA созывает экстренную пресс-конференцию по поводу внеземной жизни
Кроме сотрудников NASA, в пресс-конференции примут участие учёные из Бельгии и США
NASA 22 февраля собирает пресс-конференцию по поводу открытия, сделанного за пределами Солнечной системы, - передает BFM. Специалисты аэрокосмического агентства США собираются рассказать о возможных доказательствах существования внеземной жизни.
Анонс заявления для прессы гласит: учёные NASA расскажут о неких находках, которые касаются экзопланет — это небесные тела, которые вращаются вокруг других звёзд. Других деталей NASA не приводит. Как правило, именно на них специалисты связывают надежды обнаружить внеземную жизнь.
В пресс-конференции, кроме сотрудников NASA, примут участие учёные из Бельгии и США. Сообщается, что в пресс-конференции также будет участвовать руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен и руководитель Научного центра Спитцер Шон Кэри.
Кроме того, NASA сообщает, что в ходе пресс-конференции можно будет задавать вопросы, используя хэштег #AskNasa.
Пресс-конференция начнётся в 9 вечера по московскому времени, её трансляцию можно будет увидеть на сайте NASA.
Анонс заявления для прессы гласит: учёные NASA расскажут о неких находках, которые касаются экзопланет — это небесные тела, которые вращаются вокруг других звёзд. Других деталей NASA не приводит. Как правило, именно на них специалисты связывают надежды обнаружить внеземную жизнь.
В пресс-конференции, кроме сотрудников NASA, примут участие учёные из Бельгии и США. Сообщается, что в пресс-конференции также будет участвовать руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен и руководитель Научного центра Спитцер Шон Кэри.
Кроме того, NASA сообщает, что в ходе пресс-конференции можно будет задавать вопросы, используя хэштег #AskNasa.
Пресс-конференция начнётся в 9 вечера по московскому времени, её трансляцию можно будет увидеть на сайте NASA.