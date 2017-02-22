Общество
сегодня, 13:38
«Выключай зомбоящик! Вместе мы - сила!»
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Протестная акция дальнобойщиков закончилась раздачей коммунистических листовок.
Акция протеста липецких дальнобойщиков, первая в стране в этом году, как сообщил ее участникам лидер протестного движения водителей-профессионалов Геннадий Платонов, закончилась у стен молокозавода на автостоянке. Сюда от места ее начала, от 116 километра трассы «Орел-Тамбов», доехали всего десятка два протестующих против системы «Платон», предусматривающей денежные сборы с грузовиков массой более 12 тонн за каждый километр пробега по федеральным трассам.
Как оказалось, сотрудники ДПС попытались остановить ехавших с черепашьей скоростью водителей-профессионалов, которые, в основном, передвигались на легковых автомобилях, на одном из въездов в Липецк. Однако майора полиции, тормознувшего фуру, за рулем которой сидел Геннадий Платонов, окружили товарищи дальнобойщика и сотрудник ДПС спасовал перед ними. Этот успех окрылил протестующих, которые, не стесняясь в выражениях, ободряли друг друга не прекращать сопротивления системе «Платон» вплоть до ее полной отмены правительством РФ.
- Вместе вы - сила! - обратился к горстке добравшихся до конечной точки протестного автопробега депутат областного Совета от фракции КПРФ Сергей Токарев.
Митинг был коротким. Жена Геннадия Платонова, Татьяна, прочитала коллегам своего мужа стихи собственного сочинения, из которых следовало, что дальнобойщиков бюджетные СМИ сделали пугалом для россиян. А коммунисты раздали им листовку «Искра» с изображением легендарного крейсера «Аврора» и датами: 1917-2017, намекающей на столетие того, что наследники Ленина-Сталина считают Великой Октябрьской социалистической революцией. В ней, в частности, были такие слова: «Телевидение запудривает мозги картинками с единственным телегероем и ужасными картинками из Сирии и Украины. Выключай зомбоящик! Только вместе, создав «Рабочее движение» всех трудящихся, мы сможем отстоять свои права и добиться лучшей жизни».
«Лучшей жизни» дальнобойщики намерены добиваться на двух Всероссийских акциях протеста, которые пройдут в марте.
Как оказалось, сотрудники ДПС попытались остановить ехавших с черепашьей скоростью водителей-профессионалов, которые, в основном, передвигались на легковых автомобилях, на одном из въездов в Липецк. Однако майора полиции, тормознувшего фуру, за рулем которой сидел Геннадий Платонов, окружили товарищи дальнобойщика и сотрудник ДПС спасовал перед ними. Этот успех окрылил протестующих, которые, не стесняясь в выражениях, ободряли друг друга не прекращать сопротивления системе «Платон» вплоть до ее полной отмены правительством РФ.
- Вместе вы - сила! - обратился к горстке добравшихся до конечной точки протестного автопробега депутат областного Совета от фракции КПРФ Сергей Токарев.
Митинг был коротким. Жена Геннадия Платонова, Татьяна, прочитала коллегам своего мужа стихи собственного сочинения, из которых следовало, что дальнобойщиков бюджетные СМИ сделали пугалом для россиян. А коммунисты раздали им листовку «Искра» с изображением легендарного крейсера «Аврора» и датами: 1917-2017, намекающей на столетие того, что наследники Ленина-Сталина считают Великой Октябрьской социалистической революцией. В ней, в частности, были такие слова: «Телевидение запудривает мозги картинками с единственным телегероем и ужасными картинками из Сирии и Украины. Выключай зомбоящик! Только вместе, создав «Рабочее движение» всех трудящихся, мы сможем отстоять свои права и добиться лучшей жизни».
«Лучшей жизни» дальнобойщики намерены добиваться на двух Всероссийских акциях протеста, которые пройдут в марте.
9 458
злой обыватель
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Любил КП
Платонов против Платона)
Ехал утром на работу
Липчанин
Липчанин
Платон
СерЁга