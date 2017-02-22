Общество

13 минут назад

Акция протеста дальнобойщиков собрала около 50 человек

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Мэрия не согласовала митинг.
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